La CGT se prepara para la movilización del 30 contra Javier Milei

La CGT contra Milei en la previa del Día del Trabajador.

Este 1 de mayo, Día del Trabajador , llega en la era del presidente Javier Milei, en un contexto angustiante para miles de trabajadores que perdieron su empleo o su poder adquisitivo a raíz de la caída del consumo y el parate de la economía y de la industria. La CGT prepara su movilización.

La cúpula CGT confirmó que su próximo paso será una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril, pero sin paro general y con una celebración religiosa en recuerdo del Papa Francisco. “Vamos a hablar de la situación de los trabajadores, con endeudamiento familiar y creciente desempleo”, graficó Jorge Sola, el hombre fuerte del Sindicato del Seguro y uno de los triunviros de la CGT .

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También, el dirigente reclamó que las paritarias sean libres y que sean homologadas y discutidas de acuerdo a cada actividad. “El Gobierno puso un techo por debajo de la inflación promedio”, lamentó.

Se espera que unan a la jornada de protesta los movimientos sociales nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Los trabajadores, la resistencia en la era de Javier Milei

El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la próxima movilización, y sostuvo: que “son el bastión de resistencia” a la gestión del presidente Javier Milei.

En la misma línea, repudió proyectos impulsados desde el Gobierno Nacional, particularmente sobre los vinculados al sistema aduanero, en línea con iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La movilización, como expresión de rechazo

El gremialista manifestó su preocupación por el “impacto actual de las distintas medidas adoptadas” por Milei y señaló una creciente incertidumbre en amplios sectores productivos: “No nos sorprende el rumbo que tiene este Gobierno y la poca sensibilidad que muestra ante las consecuencias que generan sus políticas económicas”.

“Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo”, concluyó Jerónimo.