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10 de abril de 2026
Declaraciones.

Axel Kicillof, desde la UBA: "A la experiencia de Javier Milei le quedan menos de dos años"

El gobernador Axel Kicillof criticó el desfinanciamiento del Gobierno nacional a la universidad pública. "Es un ataque sin precedentes", afirmó.

Axel Kicillof, desde la UBA: A la experiencia de Javier Milei le quedan menos de dos años.

Axel Kicillof, desde la UBA: "A la experiencia de Javier Milei le quedan menos de dos años".

El discurso de Axel Kicillof en la UBA

En el aula magna del pabellón 2 de Ciudad Universitaria de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Universidad y Ciencia. "Después de esta experiencia de Milei, a la que le quedan menos de dos años ya, van a hacer lo mismo. Desfinancian, achican, recortan, excluyen y después vienen y se quejan del resultado de sus políticas", cuestionó.

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"Cada vez que gobierna la derecha hay una embestida también en materia cultural, ideológica y discursiva", opinó el gobernador bonaerense en el lanzamiento del nuevo espacio del MDF. "Estamos viviendo un ataque sin precedentes a la ciencia y a la universidad en la Argentina", agregó.

La defensa de las universidades

El eje que atravesó gran parte del discurso de Kicillof fue el ataque de la Casa Rosada a las universidades nacionales. "Se trata de un ajuste especialmente profundo. En lo salarial, en lo presupuestario, en los cortes. Es general, pero hay una elección de ir con más dureza contra la universidad pública argentina, contra nuestro sistema científico y tecnológico", señaló.

"Se trata de un plan de destrucción masiva, no solo de un ajuste", subrayó el mandatario provincial, quien explicó que este ataque coordinado de Milei tiene "un plus en dos aspectos" y enumeró: "En primer lugar, la profundidad, el rigor con que se aplica. lo que ellos llaman shock". "También porque esta vez, además de ser más profundo, viene con una carga ideológica, una carga discursiva en los discursos, que pocas veces se vio", añadió.

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