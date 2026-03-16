lunes 16 de marzo de 2026
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16 de marzo de 2026
El MDF se consolida.

La interna bonaerense del Partido Justicialista catapulta a Axel Kicillof al terreno nacional

El gobernador se hace fuerte en el Partido Justicialista luego del triunfo de sus alineados en la mayoría de los comicios partidarios distritales.

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El mandatario remarcó en reiteradas oportunidades que 2026 será un año de “construcción”. “El que quiera construir para adelante, bienvenido”, señaló cada vez que pudo y que “ya no alcanza con ser ‘escudo y red’” al modelo político-económico de Javier Milei, sino que “hay que empezar a estructurar una alternativa que le de un cauce, una salida”.

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Este martes 17 de marzo a partir de las 16, el Gobernador dará comienzo al Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una usina de ideas que servirá para comenzar a diseñar una plataforma de propuestas que se pondrá en juego el año entrante, cuando el peronismo defina su candidato presidencial.

Un triunfo contundente en las internas

El Partido Justicialista en algunos distritos hizo acuerdos y fueron con listas de unidad, pero en otros las distintas expresiones del peronismo se midieron en elecciones internas este fin de semana. El Movimiento Derecho al Futuro es el espacio del gobernador que se impuso en: Morón, San Miguel, San Nicolás, Zárate, San Antonio de Areco, Balcarce, Lobería, Coronel Suárez, Roque Pérez y Saladillo, entre otros distritos.

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