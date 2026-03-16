La interna bonaerense del Partido Justicialista catapulta a Axel Kicillof al terreno nacional

La interna bonaerense del Partido Justicialista catapulta a Axel Kicllof al terreno nacional

Tras las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, en donde el Movimiento Derecho al Futuro se impuso en 10 de los 16 distritos, desde el entorno de Axel Kicillof empiezan a delinear lo que será la construcción de la campaña nacional.

El mandatario remarcó en reiteradas oportunidades que 2026 será un año de “construcción”. “El que quiera construir para adelante, bienvenido”, señaló cada vez que pudo y que “ya no alcanza con ser ‘escudo y red’” al modelo político-económico de Javier Milei, sino que “hay que empezar a estructurar una alternativa que le de un cauce, una salida”.

Arranca la era Axel Kicillof Este martes 17 de marzo a partir de las 16, el Gobernador dará comienzo al Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una usina de ideas que servirá para comenzar a diseñar una plataforma de propuestas que se pondrá en juego el año entrante, cuando el peronismo defina su candidato presidencial.

Un triunfo contundente en las internas El Partido Justicialista en algunos distritos hizo acuerdos y fueron con listas de unidad, pero en otros las distintas expresiones del peronismo se midieron en elecciones internas este fin de semana. El Movimiento Derecho al Futuro es el espacio del gobernador que se impuso en: Morón, San Miguel, San Nicolás, Zárate, San Antonio de Areco, Balcarce, Lobería, Coronel Suárez, Roque Pérez y Saladillo, entre otros distritos.

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