La CGT amenaza con hacerle un paro general a Javier Milei: ¿De qué depende?

La falta de diálogo con el gobierno de Javier Milei estaría molestando en la Confederación General del Trabajo (CGT) y frente a tal incertidumbre lanzaron una tibia amenaza de paro general. "Nunca descartamos un paro nacional pero no lo preferimos", aseguró el triunviro cegetista Cristian Jerónimo.

Según Jerónimo, la posibilidad de una huelga general se mantiene latente porque, desde la perspectiva de la central, "este gobierno no cree en el diálogo".

La creciente conflictividad social en el país de Javier Milei Para el referente del sindicato del vidrio, el escenario de conflictividad es una consecuencia directa de las políticas oficialistas que, según su visión, no cumplieron las promesas de campaña respecto a quién recaería el peso del ajuste fiscal. "No ajustaron a la casta, ajustaron a los que menos tienen", sentenció el dirigente en declaraciones con Infobae.

Asimismo, el referente gremial desestimó los efectos positivos que el Gobierno atribuye a sus iniciativas de cambio legislativo en materia laboral. Al ser consultado sobre el impacto de las modificaciones en las leyes de trabajo, fue tajante: "La reforma laboral va a generar cero puestos de trabajo".

La CGT respecto al futuro presidente De cara a las elecciones del 2027, el dirigente sindical descartó la aparición de otro “outsider” presidenciable si se “ordena la política” y aprovechó para marcar la cancha en la interna política, especialmente tras las críticas de sectores vinculados a La Cámpora respecto de la estrategia de la central obrera. "¿Quién es Máximo Kirchner para decirnos algo a la CGT? ¿Quién es, un mesías?", disparó al defender la autonomía sindical y sugir que el ordenamiento de la oposición debe darse por vías institucionales: "Hacer una interna en la oposición es lo más democrático".

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