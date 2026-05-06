miércoles 06 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
Advertencia.

La CGT amenaza con hacerle un paro general a Javier Milei: ¿De qué depende?

"Nunca descartamos un paro nacional pero no lo preferimos", aseguró Cristian Jerónimo, integrante de la CGT por parte del sindicato del vidrio.

CGT

Según Jerónimo, la posibilidad de una huelga general se mantiene latente porque, desde la perspectiva de la central, "este gobierno no cree en el diálogo".

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Asimismo, el referente gremial desestimó los efectos positivos que el Gobierno atribuye a sus iniciativas de cambio legislativo en materia laboral. Al ser consultado sobre el impacto de las modificaciones en las leyes de trabajo, fue tajante: "La reforma laboral va a generar cero puestos de trabajo".

La CGT respecto al futuro presidente

De cara a las elecciones del 2027, el dirigente sindical descartó la aparición de otro “outsider” presidenciable si se “ordena la política” y aprovechó para marcar la cancha en la interna política, especialmente tras las críticas de sectores vinculados a La Cámpora respecto de la estrategia de la central obrera. "¿Quién es Máximo Kirchner para decirnos algo a la CGT? ¿Quién es, un mesías?", disparó al defender la autonomía sindical y sugir que el ordenamiento de la oposición debe darse por vías institucionales: "Hacer una interna en la oposición es lo más democrático".

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