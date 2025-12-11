La CGT marchará el jueves 18 contra la reforma laboral de Javier Milei

La CGT podría llamar a un paro general ante la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó hoy la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está "empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves próximo a las 18.

En diálogo con los medios, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, rechazó la iniciativa elaborada por el ministro Federico Sturzenegger y remarcó: “Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”. En este marco, el dirigente, que participa en el Consejo de Mayo convocado por el Ejecutivo, expresó su preocupación por los alcances de la reforma y su impacto sobre los convenios colectivos: “Hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.

La central obrera cuestionó que para esta ley no haya “acuerdo” ni “mesa de diálogo” con el sector empleador y los trabajadores. Así lo expresó el cotitular de la central Jorge Sola, en conferencia de prensa, donde indicó que la central “se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.

El “plan de acción” incluye llevar la postura de la CGT a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”: “La CGT reclama estar en el ligar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió, al cuestionar que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche”.

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma. El proyecto de la reforma laboral El texto, que consta de 79 páginas en las que se enumeran todos los cambios que se pretende incorporar a la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo, introduce modificaciones en el régimen de contrataciones que van desde el período de prueba, licencias por vacaciones, los “bancos de horas” y las indemnizaciones. Los principales puntos: Indemnizaciones por despidos: se establece una reducción en la base de cálculo de las indemnizaciones, que no contempla las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios en la fórmula. Además se establecen topes específicos: la base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable, con un piso del 67% de ese valor.

se establece una reducción en la base de cálculo de las indemnizaciones, que no contempla las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios en la fórmula. Además se establecen topes específicos: la base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable, con un piso del 67% de ese valor. Creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) : será para financiar las indemnizaciones por despidos. Será conformado con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

: será para financiar las indemnizaciones por despidos. Será conformado con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Banco de horas: el empleador y el trabajador podrán acordar un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo. Tendrá que formalizarse por escrito y es de carácter voluntario.

el empleador y el trabajador podrán acordar un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo. Tendrá que formalizarse por escrito y es de carácter voluntario. Salarios: se incorpora el “salario dinámico”, que puede fijarse por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva. También indica que las remuneraciones podrán ser liquidadas en pesos, moneda extranjera o en especie.

se incorpora el “salario dinámico”, que puede fijarse por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva. También indica que las remuneraciones podrán ser liquidadas en pesos, moneda extranjera o en especie. Régimen de vacaciones: el texto fija la posibilidad de fraccionar las vacaciones por un mínimo de siete días. El período de goce continúa sin cambios, es decir, entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

el texto fija la posibilidad de fraccionar las vacaciones por un mínimo de siete días. El período de goce continúa sin cambios, es decir, entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Asambleas y huelgas: el proyecto limita la realización de las asambleas y aclara que durante ese lapso el trabajador “no devengará salarios”.

