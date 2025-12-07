"El que no salta, votó a Milei", el grito en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, se presentó en el Estadio Ciudad de La Plata, para celebrar sus 20 años en el lugar donde todo comenzó. Además del gran repertorio ricotero, hubo fuertes cánticos contra Javier Milei y Patricia Bullrich.
"El que no salta, votó a Milei", cantaron los ricoteros que coparon el Estadio Ciudad de La Plata, en donde este domingo se llevará a cabo el segundo show.
Cánticos contra Patricia Bullrich
La ex ministra de Seguridad y electa senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, también fue blanco de los cánticos del público de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. "Patricia Bullrich, la pu.. que te parió", gritaron los ricoteros que llegaron hasta la ciudad de las diagonales.
