domingo 07 de diciembre de 2025
Escribinos
7 de diciembre de 2025
Contundente.

"El que no salta, votó a Milei", el grito en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

En el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata hubo cánticos contra Javier Milei y Patricia Bullrich.

Se gritó contra Javier Milei y Patricia Bullrich en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.&nbsp;

Se gritó contra Javier Milei y Patricia Bullrich en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. 

"El que no salta, votó a Milei", cantaron los ricoteros que coparon el Estadio Ciudad de La Plata, en donde este domingo se llevará a cabo el segundo show.

Lee además
Los Fundamentalistas llegan a la Provincia.
Para agendar

Los Fundamentalistas tocan en La Plata: cuándo se venden las entradas
El Indio Solari y Los Fundamentalistas el Aire Acondicionado.
De retorno

El Indio Solari volvió al estudio con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1997500726675919037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1997500726675919037%7Ctwgr%5Ebcfa8c94dbfe044874ece3afb1cbc645697afee9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BJnF1b3Q7WSB5YSBsbyB2ZSwgeSB5YSBsbyB2ZSwgZWwgcXVlIG5vIHNhbHRhIHZvdMOzIGEgTWlsZWkmcXVvdDssIGNhbnRhIGxhIGdlbnRlIGVuIGVsIHJlY2l0YWwgZGUgTG9zIEZ1bmRhbWVudGFsaXN0YXMuIEluZGlvIHBvZMOpcyBlc3RhciBvcmd1bGxvc28gZGUgdHUgcMO6YmxpY28g4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JWG5TMWRndVpxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSVhuUzFkZ3VacTwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBUb2RvIE5lZ2F0aXZvIChAVG9kb05lZ2F0aXZvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RvZG9OZWdhdGl2by9zdGF0dXMvMTk5NzUwMDcyNjY3NTkxOTAzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA3LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D4c3f0a303023cc03a6b34b38be5dd9ebs%3Dfe8622f84d6fb2cc962a9de77c31645c&partner=&hide_thread=false

Cánticos contra Patricia Bullrich

La ex ministra de Seguridad y electa senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, también fue blanco de los cánticos del público de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. "Patricia Bullrich, la pu.. que te parió", gritaron los ricoteros que llegaron hasta la ciudad de las diagonales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1997543498980225380&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Los Fundamentalistas tocan en La Plata: cuándo se venden las entradas

El Indio Solari volvió al estudio con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Quién es la joven uruguaya que tuvo un romance con Franco Colapinto

El Canal Volver presenta un especial con las películas de Palito Ortega

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Una producción sobre el autismo.  video
Recomendado.

"Presente Continuo", el biodrama sobre el autismo que llegó a HBO Max

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las 20 hectáreas de la estancia de los Enz, en Llavallol, son el corazón del Euskal Echea.
Historia local.

Así nació el emblemático Euskal Echea, el principal legado vasco en Lomas

Por  Sergio Lapegüe