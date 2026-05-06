miércoles 06 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
Sobre las tablas.

"Papá por Siempre", con Campi y La Chepi, confirmó su temporada de verano en Mar del Plata

El musical, con Campi y La Chepi, es la primera obra confirmada por la temporada de verano en Mar del Plata luego de despedirse del Teatro Liceo.

Papá por Siempre, a Mar del Plata.&nbsp;

"Papá por Siempre", a Mar del Plata. 

Inspirada en el clásico cinematográfico Mrs. Doubtfire y en el inolvidable personaje que inmortalizó Robin Williams, la obra logró conectar con el público a través de una historia entrañable que combina humor, ternura y música en vivo, con una impronta local, moderna y familiar.

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Protagonizada por Martín “Campi” Campilongo y Dani “La Chepi”, con dirección general de Ariel Del Mastro, la producción contó además con dirección de actores de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Gaspar Scabuzzo y diseño escenográfico de Jorge Ferrari.

El elenco se completó con Albana Fuentes, Pablo Albella y un destacado grupo de niños y niñas que aportaron frescura y energía a la historia.

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El musical con Campi, a Mar del Plata.

El musical con Campi, a Mar del Plata.

"Papá por Siempre", a Mar del Plata

En el marco de su despedida, la producción anunció que “Papá por Siempre” es la primera obra confirmada para la temporada de verano en Mar del Plata, marcando así el inicio de una nueva etapa para este espectáculo que continuará su recorrido en uno de los polos teatrales más importantes del país.

La producción, con Florencia Bertotti en la producción artística y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general.

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