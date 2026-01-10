domingo 11 de enero de 2026
Escribinos
10 de enero de 2026
Sobre las tablas.

Campi se pone en la piel Mrs Doubtfire en "Papá por siempre"

Campi interpreta en teatro al papel que hizo Robin Williams en la clásica película de los ’90, con la producción artística de Florencia Bertotti.

Sin título-1

Además de Campi, el elenco cuenta con Daniela Viaggiamari, más conocida como “La Chepi”, junto Albana Fuentes, Pablo Albella, Alejandro Vazquez, Silvana Tomé y María Hernandez.

Lee además
cuando sera el regreso de guillermo francella al teatro
Lo que vendrá.

Cuándo será el regreso de Guillermo Francella al teatro
Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, juntos. 
Sobre las tablas.

Lamothe y Vicuña protagonizan "Secreto de la montaña" en el teatro
image
Campi llega al Teatro Liceo.

Campi llega al Teatro Liceo.

Se suman Gabriela Bevaqcua, Florencia Spinelli, Juana Ibañez, Nahuel Adhami, Matias Acosta, Dante Barbera, Marcos Orlando, Mateo Sciarreta, Joaquina Richards, Giovanna Diotto Callejón y Sofía Cura Villares.

Campi lleva al teatro un clásico del cine

El personaje que conquistó al público en los años 90 vuelve a la escena, esta vez sobre el escenario del Teatro Liceo. "Papá por siempre", versión teatral de la icónica película Mrs. Doubtfire.

Daniel Hillard, un actor de doblaje que acaba de divorciarse de su esposa Miranda, se disfraza de una adorable niñera de edad avanzada llamada "Señora Doubtfire" para poder pasar tiempo con sus tres hijos.

La idea surge tras perder la custodia de los niños y la necesidad de su exesposa de una niñera para cuidarlos mientras ella trabaja. "Papá por siempre" promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del verano porteño, llevando al escenario un clásico del cine con una puesta única, un elenco destacado y una producción nacional de primer nivel. Prepárate para vivir una experiencia teatral única, donde la risa, la ternura y la música se mezclan para contar una historia inolvidable.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo será el regreso de Guillermo Francella al teatro

Lamothe y Vicuña protagonizan "Secreto de la montaña" en el teatro

Enigmax, el fenómeno del teatro inmersivo, llega a Mar del Plata

"Kill Bill, tal como la concibió Quentin Tarantino, regresa a los cines

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Martín Bossi y Adrian Suar. 
¿Qué onda?

Por qué Adrián Suar "no le daba pelota" a Martín Bossi

Las más leídas

Te Puede Interesar

El entrenador de Los Andes dio la lista de los jugadores que irán a la pretemporada en Balcarce.
Los que viajan.

La lista de jugadores de Los Andes que formarán parte de la pretemporada en Balcarce