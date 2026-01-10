Campi se pone en la piel Mrs Doubtfire en "Papá por siempre"

"Papá por siempre", una película clásica de los '90, tendrá una versión teatral con Campi , que tomará el papel de Robin Williams . Se estrenará el próximo viernes en el Teatro Liceo , y contará con la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Florencia Bertotti .

Además de Campi , el elenco cuenta con Daniela Viaggiamari , más conocida como “La Chepi”, junto Albana Fuentes, Pablo Albella, Alejandro Vazquez, Silvana Tomé y María Hernandez.

El personaje que conquistó al público en los años 90 vuelve a la escena, esta vez sobre el escenario del Teatro Liceo. "Papá por siempre", versión teatral de la icónica película Mrs. Doubtfire.

Daniel Hillard, un actor de doblaje que acaba de divorciarse de su esposa Miranda, se disfraza de una adorable niñera de edad avanzada llamada "Señora Doubtfire" para poder pasar tiempo con sus tres hijos.

La idea surge tras perder la custodia de los niños y la necesidad de su exesposa de una niñera para cuidarlos mientras ella trabaja. "Papá por siempre" promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del verano porteño, llevando al escenario un clásico del cine con una puesta única, un elenco destacado y una producción nacional de primer nivel. Prepárate para vivir una experiencia teatral única, donde la risa, la ternura y la música se mezclan para contar una historia inolvidable.