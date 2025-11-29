Por qué casi se agarran a piñas Campi y Mariano Iúdica

Denise Dumas recordó en LAM, en su nuevo rol de panelista en el programa América TV , cuando su esposo, Campi, y Mariano Iúdica , casi terminan a la piñas en medio de una fuerte discusión en un camarín y que tuvo a la animadora como testigo.

"Todo lo que tuve que hablar con él, lo hablé con él", afirmó Denise Dumas, dejando en claro que cualquier diferencia quedó saldada puertas adentro con Mariano Iúdica.

Y siguió: "Mariano es uno de los tipos que más te rema los programas y, en ese remo, pasaba por encima un montón de cosas".

Ese "pasar por encima" fue el origen del enfrentamiento que, según Denise Dumas, se trasladó a su vida personal. Y también confirmó que un conflicto laboral dentro de un camarín derivó en un cruce entre Iúdica y Campi.

CAMPI Y MARIANO IÚDICA, ENFRENTADOS

"Por un problema que Mariano tuvo conmigo en un camarín, no sexual sino laboral, tuvo una diferencia con Campi", dijo ante la consulta directa de Ángel de Brito sobre la veracidad del episodio que circulaba en los pasillos de la televisión.

La conductora explicó que, tras resolver la situación con su compañero, lo habló con su esposo: "Yo lo arreglé con Mariano, pero se lo conté a Campi y cuando se encontraron le dijo ‘che, loco, bajá un poco’".

image Denise Dumas contó la pelea de Campi y Mariano Iúdica.

Según Denise, el origen de aquel conflicto tenía que ver con los roles y los límites dentro del programa que compartían. Describió que las discusiones surgían "sobre todo, por el lugar de cada uno" y remarcó que, una vez acomodadas las piezas, pudieron continuar trabajando sin inconvenientes. "Todo lo resolvimos en privado y después seguí laburando muy bien con él", señaló.

La conductora también se detuvo en el contexto actual marcado por las acusaciones públicas de José María Listorti, Carla Conte y Marcela Feudale contra Iúdica.