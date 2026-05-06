miércoles 06 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
Reordenamiento.

Obras en el centro de Lomas: habilitan paradas de colectivos provisorias

Por la repavimentación de Meeks, entre Gorriti y Boedo, hay modificaciones tanto en el tránsito vehicular como en el transporte público.

En el centro de Lomas habilitaron paradas provisorias de colectivos.

En el centro de Lomas habilitaron paradas provisorias de colectivos.

Obras de repavimentación sobre Meeks.
Obras de repavimentación sobre Meeks.

Por las obras de repavimentación sobre Meeks, en las inmediaciones de la estación de Lomas de Zamora, hay modificaciones tanto en el tránsito vehicular como en el transporte público.

El Municipio está haciendo arreglos sobre la Avenida Meeks, entre Gorriti y Boedo, con el objetivo de mejorar la circulación en una zona céntrica donde todos los días pasan cientos de vecinos. Hasta que terminen los trabajos, el tránsito de vehículos sobre esas dos cuadras estará cerrado. Para evitar demoras y congestionamientos, se recomienda a los automovilistas evitar la zona y usar caminos alternativos.

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parada provisaria lomas3
En Boedo hay paradas de las líneas 164, 318 y 406.

En Boedo hay paradas de las líneas 164, 318 y 406.

Como los colectivos también deben cambiar temporalmente sus recorridos habituales, para garantizar su funcionamiento se habilitaron varias paradas provisorias en Gorriti, Boedo y Meeks.

Sobre Gorriti, entre Italia y España, hay paradas provisorias para los vecinos que necesitan tomarse la Línea 561 y la 562 (ramales B y C). Mientras que en Boedo, entre Pellegrini y Alem, pusieron paradas de las líneas 164 (ramales A, B y C), 318 y 406. Y sobre Meeks y Gorriti hay una parada de la Línea 338.

Avanza la remodelación de la peatonal Laprida en Lomas

Con el objetivo de potenciar la actividad económica y darles nuevas comodidades a los vecinos, el Municipio avanza con las obras de remodelación en la peatonal Laprida.

"Laprida en Comunidad" es el nombre del proyecto que busca embellecer y modernizar el histórico espacio público para que sea más cómodo, seguro y amigable con el ambiente. En las cuatro cuadras de Laprida y sus cruces con Italia, España y Meeks van a construir 4 mil metros cuadrados de nuevas veredas e incorporar mobiliario urbano como pérgolas, bicicleteros y bebederos.

También sumarán 500 metros cuadrados de áreas verdes con canteros equipados con asientos, la plantación de 25 árboles y especies nativas que van a mejorar el paisaje y contribuir a la absorción del agua de lluvia, un sistema de iluminación con tendido subterráneo y nuevas luces y cámaras para dar mayor visibilidad y seguridad.

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