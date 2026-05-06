Lomas: por teléfono dan contención espiritual a personas enfermas

El Servicio Sacerdotal de Urgencia (SSU) es una guardia telefónica nocturna que todos los días del año atiende a personas con problemas de salud para darles contención o una bendición. Este servicio celebró sus 50 años de historia en la diócesis de Lomas de Zamora .

En la Catedral Nuestra Señora de la Paz se hizo una misa para celebrar los 50 años de trabajo con la presencia de los integrantes del SSU, voluntarios del Teléfono de la Vida y miembros de la diócesis de Avellaneda-Lanús y Quilmes. "Es un día para celebrar la vocación de tantos hermanos que, con generosidad y laboriosidad, cada noche se ponen frente al teléfono para esperar el llamado de alguien que necesita ser atendido y que en muchos casos están en los últimos momentos de la vida. Gracias por la laboriosidad, la fidelidad de tantos años de servicio y por la sencillez, ya que la tarea de ustedes es un trabajo importantísimo y al mismo tiempo es un trabajo oculto", destacó el obispo auxiliar, monseñor Fernando Rodríguez, durante la misa.

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En la Catedral de Lomas hubo una misa para celebrar el trabajo del grupo.

En el encuentro reconocieron a Horacio Buzzetti Thomson, uno de los fundadores del SSU hace 50 años, y a monseñor Gustavo Help, que aún hoy siendo obispo emérito sigue ofreciendo sus tiempos de servicio al igual que Thomson.

El Servicio Sacerdotal de Urgencia es una guardia nocturna con un sacerdote y dos laicos que funciona en el horario de 22 a 6 con la misión de atender a personas enfermas para consolar su espíritu y administrarle los sacramentos. La sede del SSU está en el Hospital Gandulfo y el servicio funciona llamando al 4244-9677, 4243-9099 y 4243-5555 (en todos los casos, Interno 1105).

Lomas de Zamora: dan ayuda espiritual ante situaciones de crisis

El "Teléfono de la Vida" es otro servicio de la Diócesis de Lomas que brinda ayuda espiritual a personas en situaciones de crisis que necesitan ser escuchadas y contenidas.

Las personas que atraviesan tristeza, soledad, angustia, depresión, duelo o ansiedad pueden comunicarse de martes a domingo, de 22 a 6, al número 4245-3333. Mientras que el celular 11-3461-5921 brinda asistencia las 24 horas del día.

"Hay gente que en momentos difíciles necesita que se la escuche y que haya personas que estén atentas y con el corazón abierto para poder compartirlo", destacó Víctor Hugo Rodríguez, miembro del equipo coordinador del "Teléfono de la Vida", que actualmente tiene 19 voluntarios y lleva 14 años de funcionamiento gracias al aporte de integrantes de distintas parroquias que atienden los llamados y acompañan a las personas que están atravesando dificultades.