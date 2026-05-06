Horacio Pagani perdió una apuesta y tuvo que darle un piquito a Marcelo Bonelli

El periodista deportivo Horacio Pagani aseguró que si Franco Colapinto llegaba entre los 9 primeros puestos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami , que se corrió el domingo, iba a besar a todos los integrantes del programa de Radio Mitre conducido por Marcelo Bonelli.

El joven piloto argentino llegó en séptimo lugar y el periodista de deportes tuvo que cumplir su promesa. Incluyendo un piquito con Marcelo Bonelli.

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Lo cierto es que, una vez conocido el resultado, Horacio Pagani aceptó la derrota y anunció también al aire que iba a cumplir su promesa.

Sin embargo, entre los integrantes del programa de radio acordaron hacer un sorteo para que el derrotado sólo tenga que besar a uno de ellos.

image El piquito de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli.

El azar le jugó una mala pasada al conductor de Radio Mitre y tuvo resignarse a aceptar su destino, mientras el resto de los presentes gritaba "Dale campeón, dale campeón..." y de fondo se escuchaba "Beso a beso" de La Mona Giménez.

Finalmente, Horacio Pagani se acercó a Marcelo Bonelli, se sentó a su lado y se terminaron dando el piquito. Enseguida, en las sociales sociales se viralizó el momento generándose todo tipo de bromas de los usuarios.