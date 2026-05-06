Horacio Pagani perdió una apuesta y tuvo que darle un piquito a Marcelo Bonelli

El periodista deportivo Horacio Pagani aseguró que si Franco Colapinto llegaba entre los 9 primeros puestos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, que se corrió el domingo, iba a besar a todos los integrantes del programa de Radio Mitre conducido por Marcelo Bonelli.
El joven piloto argentino llegó en séptimo lugar y el periodista de deportes tuvo que cumplir su promesa. Incluyendo un piquito con Marcelo Bonelli.
Horacio Pagani cumplió con su palabra
Lo cierto es que, una vez conocido el resultado, Horacio Pagani aceptó la derrota y anunció también al aire que iba a cumplir su promesa.
Sin embargo, entre los integrantes del programa de radio acordaron hacer un sorteo para que el derrotado sólo tenga que besar a uno de ellos.
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El piquito de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli.
El azar le jugó una mala pasada al conductor de Radio Mitre y tuvo resignarse a aceptar su destino, mientras el resto de los presentes gritaba "Dale campeón, dale campeón..." y de fondo se escuchaba "Beso a beso" de La Mona Giménez.
Finalmente, Horacio Pagani se acercó a Marcelo Bonelli, se sentó a su lado y se terminaron dando el piquito. Enseguida, en las sociales sociales se viralizó el momento generándose todo tipo de bromas de los usuarios.