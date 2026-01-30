Tras el fuerte cruce con Diego, viralizan video de Horacio Pagani insultando a Alfredo Leuco en televisión

En medio de la polémica entre Diego Leuco y Horacio Pagani por el rol de las mujeres en el fútbol y en el periodismo deportivo, se reflotó en las redes un insulto al aire de periodista deportivo a Alfredo Leuco que tuvo lugar en marzo de 2024 en TyC Sports.

Horacio Pagani no pudo contener su emoción al recordar a César Luis Menotti y reveló una anécdota que incluyó un insulto hacia Alfredo Leuco , en un segmento que se volvió viral en las redes sociales.

¿Qué onda? Qué dijo Diego Leuco sobre la cancelación de la nota a la China Suárez

Horacio Pagani contaba una historia de su época como cronista, cuando sorpresivamente evocó a su colega Alfredo Leuco, pero con un insulto, posiblemente al no darse cuenta que estaba en vivo. "Caminando por Recoleta, haciéndole notas con otros giles, incluso una con el pelotudo de Leuco...", dijo.

Lanzó este improperio sin percatarse de que estaba al aire, algo que le comentó un sorprendido Gastón Recondo, mientras se hizo un silencio en el estudio.

Todo esto ocurrió mientras en TyC Sports se veían imágenes de una celebración de Estudiantes de La Plata. Otro de los que intentó recomponer la situación fue su compañero Marcelo Palacios, aunque al parecer también estaba tentado de la risa por el blooper.

Luego de un breve silencio, Horacio Pagani continuó con su relato como si nada hubiera pasado, aunque el momento televisivo tuvo sus repercusiones en las redes sociales.