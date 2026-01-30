viernes 30 de enero de 2026
30 de enero de 2026
¡Ups!

Tras el fuerte cruce con Diego, viralizan video de Horacio Pagani insultando a Alfredo Leuco en televisión

Luego que que Horacio Pagani se cruce con Diego Leuco, en las redes sociales reflotaron un insulto del panelista de Bendita a Alfredo Leuco.

Horacio Pagani y Alfredo Leuco.

En medio de la polémica entre Diego Leuco y Horacio Pagani por el rol de las mujeres en el fútbol y en el periodismo deportivo, se reflotó en las redes un insulto al aire de periodista deportivo a Alfredo Leuco que tuvo lugar en marzo de 2024 en TyC Sports.

El insulto de Horacio Pagani a Diego Leuco

Horacio Pagani contaba una historia de su época como cronista, cuando sorpresivamente evocó a su colega Alfredo Leuco, pero con un insulto, posiblemente al no darse cuenta que estaba en vivo. "Caminando por Recoleta, haciéndole notas con otros giles, incluso una con el pelotudo de Leuco...", dijo.

Lanzó este improperio sin percatarse de que estaba al aire, algo que le comentó un sorprendido Gastón Recondo, mientras se hizo un silencio en el estudio.

Todo esto ocurrió mientras en TyC Sports se veían imágenes de una celebración de Estudiantes de La Plata. Otro de los que intentó recomponer la situación fue su compañero Marcelo Palacios, aunque al parecer también estaba tentado de la risa por el blooper.

Luego de un breve silencio, Horacio Pagani continuó con su relato como si nada hubiera pasado, aunque el momento televisivo tuvo sus repercusiones en las redes sociales.

