miércoles 06 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
Malas noticias.

Leandro Brey salió lesionado y encendió las alarmas en Boca Juniors

El arquero de Boca dejó la cancha por un golpe en las costillas en el partido ante Barcelona por Copa Libertadores. Problemas para el ex Los Andes.

Leandro Brey salió del campo muy dolorido.

Leandro Brey salió del campo muy dolorido.

En el primer tiempo del partido entre Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil por la Copa Liberadores, y bajo una persistente lluvia, el arquero Leandro Brey sufrió un fuerte choque con un rival y debió ser reemplazado por Javier García.

La jugada en cuestión sucedió a los 20 minutos. Tras un control largo de Jefferson Wila, el arquero formado en Los Andes salió rápido a cortar la jugada y se lanzó al piso para anticipar a los delanteros del local que iban en busca del balón.

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En ese momento, y cuando la pelota ya estaba en poder del arquero lomense, Byron Castillo se lo llevó puesto y le dio un fuerte golpe en la zona de las costillas. Esto requirió la atención de los médicos, que decidieron que abandone el campo de juego por el fuerte dolor que sentía. Por este motivo, a los 24 minutos, fue reemplazado por Javier García.

Una vez de regreso en Buenos Aires, Brey se someterá a una serie de estudios para determinar el grado de la lesión y saber si podrá estar en el arco del Xeneize en el partido del sábado ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura.

El momento de la lesión de Leandro Brey

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