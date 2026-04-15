La oportunidad única que tendrá Leandro Brey en Boca Juniors

La grave lesión que sufrió Agustín Marchesín, quien se rompió los ligamentos y no jugará en lo que resta del año, le abrió una gran oportunidad a Leandro Brey , quien quedará como el arquero titular de Boca Juniors de cara a la definición del Torneo Apertura y en la Copa Libertadores .

De esta manera, el oriundo de Lomas de Zamora tendrá la responsabilidad de proteger el arco del Xeneize en un momento clave de la temporada, con dos objetivos concretos para los de Claudio Úbeda : obtener el torneo local y asegurar sin complicaciones la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

En este contexto, el pibe formado en Los Andes se encuentra ante su gran oportunidad en Boca, ya que desde el club de La Ribera confirmaron que no buscará un arquero para esta recta final del semestre y así le dieron total confianza al joven arquero lomense.

Brey pasará a ser el “1” de Boca ante la grave lesión de Marchesín, quien no jugará en lo que resta del año, y su primer partido con la titularidad asegurada será muy especial: el domingo, por la fecha 15 del Torneo Apertura, defenderá el arco del Xeneize en el Superclásico ante River Plate y así disputará su primer derbi como titular.

Este partido será muy importante para el portero de 23 años, pero no el único para quien quedará como el arquero principal del Xeneize hasta, por los menos, el receso de invierno. Y es que Boca ya entró en etapa de definición y no le quedan partidos sencillos en el semestre.

Después del Superclásico, el Xeneize disputará los últimos dos partidos del semestre sabiendo que tiene que terminar lo más arriba posible para definir de local en los cruces de los playoffs. Y luego de eso, llegarán los mano a mano, esos partidos que definen todo en 90 minutos, para seguir en carrera por el título.

Leandro Brey fue clave en el año Milrayitas. Hoy lo miran de Boca Leandro Brey ya brilló en Los Andes y ahora lo quiere hacer en Boca.

En el medio, estarán los cuatro partidos que restan de la fase de grupo de la Libertadores, con la tranquilidad que, tras las dos primeras fechas, marcha con puntaje perfecto gracias a las victorias ante la Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil.

En medio de críticas, Boca apuesta por Brey

Las últimas actuaciones del joven arquero no habían sido del todo convincentes, sobre todo por las dudas que mostró en el juego aéreo ante Talleres de Córdoba y Universidad Católica. A pesar de eso, Ubeda reafirmó su apoyo y le dará la titularidad hasta la finalización del semestre. Por eso, Boca no buscará un arquero para reemplazar ahora a Marchesín.