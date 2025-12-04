Leandro Brey se consagró en la cancha de Banfield: qué dijo el ex Los Andes tras salir campeón con Boca

Leandro Brey , ex arquero de Los Andes, volvió a sumar un título con Boca en el Torneo Proyección. Fue pieza clave en el Xeneize en la cancha de Banfield. El uno nació en Lomas de Zamora hace 23 años y ya gritó campeón con el conjunto de la ribera en tres oportunidades.

Luego del empate 2 a 2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Florencio Sola , el conjunto xeneize se impuso por 4 a 1 por penales y levantó el título número 29 para la institución en la categoría.

El ex Los Andes mostró su satisfacción por el triunfo de Boca en el Florencio Sola . Aunque no atajó ningún penal, el uno fue una de las figuras en la campaña del xeneize que finalizó con el título en la cancha de Banfield.

A los 9 minutos de la primera etapa, Santino López García abrió el marcador para el Lobo . Valentino Simoni lo igualó al comienzo del segundo tiempo y forzó el tiempo extra. Allí Leonel Flores le dio la ventaja a los comandados por Mariano Herrón , pero apenas comenzó la segunda etapa Sergio Troncoso convirtió un golazo espectacular que provocó que el encuentro se definiera desde los doce pasos. El conjunto de La Ribera convirtió todas sus ejecuciones , mientras que el Lobo falló dos de los tres que pateó.

"Es una alegría muy linda para todo el grupo y para el club. La verdad es que es un título que venían buscando los chicos, así que muy contento", aseguró el portero en diálogo con ESPN. Asimismo, manifestó su bronca por los goles que recibió del Lobo, pero a la vez feliz por haber llegado al objetivo."Te da bronca (el segundo gol de Gimnasia) porque uno la quiere sacar e intenta hacer lo máximo posible. Para aplaudir: fue un golazo. Me voy caliente por los dos goles, pero contento con el campeonato. Afortunado es ser campeón; es lindo donde toque y cuando sea. Estoy agradecido y esperemos jugar el otro trofeo".

Además, profundizó: "Siempre lo dije desde el primer día que vine: el club inculcó esto en cada chico, es algo espectacular y se resalta mucho. No se refleja solo en los números, sino en que cada año las inferiores y la reserva compiten al máximo. Contento y espero que siga así".

Por último, habló de la tanda de penales. "Uno siempre quiere atajar alguno porque es algo intuitivo del arquero, seguir mejorando, pero por lo menos sirvió para campeonar", sostuvo en relación a la definición, en la que no atajó pero los futbolistas del Lobo malograron dos tiros.

Banfield será el escenario del Trofeo de Campeones

Con la consagración de Boca en el Torneo Clausura, ahora será el turno de definir al campeón del año con el Trofeo de Campeones. Se jugará el lunes 8 de diciembre, a las 19:30, también en el Estadio Florencio Sola, y donde enfrentarán a Vélez, que fue campeón del Torneo Apertura tras vencer a San Lorenzo.

Por lo tanto, Leandro Brey se prepara para otra final con Boca y podría lograr su cuarto título con la reserva del xeneize. Desde su arribo a Boca procedente de Los Andes a principios de 2022, ha entrenado con el primer equipo y ha tenido partidos oficiales en la Copa Libertadores y otras competiciones.