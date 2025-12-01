Banfield tiene a Sebastián Galeano convocado a la Selección Argentina Sub-16

Sebastián Galeano es una de las promesas de la cantera de Banfield . En el predio de Luis Guillón, donde se forman los futuros profesionales, el misionero de Posadas, con tan solo 16 años, sueña en grande. Ya firmó su primer contrato y acaba de ser convocado por Diego Placente, técnico de la Selección Argentina Sub-16 , para las sesiones de entrenamientos de cara a la Copa UC en Chile.

Esta temporada sumó 11 partidos en la División Reserva que dirige Fernando Cinto , con siete presencias en el Torneo Apertura y las cuatro restantes en el Torneo Clausura. En el primero sumó minutos ante Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Tigre, Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero. Y en el restante tuvo participación frente a Defensa y Justicia, Newell’s Old Boys, Barracas Central y Colón de Santa Fe. Venía de destacarse en la Séptima División orientada por Alejandro Olmos.

El extremo derecho del Taladro ya tuvo otras convocatorias en el Predio Lionel Messi de la AFA. En una de ellas estuvo presente junto a dos compañeros, el arquero Facundo Ortellado y el delantero Felipe Palma.

Galeano, que se incorporó a Banfield en 2023, tuvo un crecimiento futbolístico superlativo que llamó la atención de la dirigencia encabezada por Matías Mariotto, firmó contrato a principios de octubre hasta diciembre de 2028 .

Sueños de Selección Argentina

La Selección Argentina Sub-16 participará entre el 16 y 20 de diciembre en la Copa UC, que se disputará en el renovado estadio Claro Arena, denominada anteriormente San Carlos de Apoquindo, recinto deportivo cuya propiedad corresponde al Club Deportivo Universidad Católica.

Sebastián Galeano en acción en Ezeiza.

Además de la Albiceleste, tomarán participación los seleccionados de Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Qatar. Y como equipos estarán presentes Independiente del Valle (Ecuador) y el local Universidad Católica (Chile). De quedar en la lista para viajar a Chile, Sebastián Galeano buscará sumar la mayor cantidad de minutos posibles para, en el futuro, recibir más llamados con vistas al Campeonato Sudamericano que se realizará el próximo año.

El primer campeón de la Copa UC fue River Plate, en 1995, en formato de Sub-20. El otro campeón argentino fue Boca Juniors, en 2017.