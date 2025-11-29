En qué beneficia a Banfield la venta de Giuliano Galoppo a River

En medio de las inhibiciones que pesan sobre la economía del club , Banfield se encontró con una buena noticia por la venta de Giuliano Galoppo a River Plate . De esta manera, el Taladro recibirá una suma de dinero que ayudará a paliar su presente financiero con miras a la próxima temporada de la Liga Profesional .

El Millonario avanzó negociaciones con San Pablo para comprar el 65% del pase del mediocampista, más allá de que no se cumplieron los objetivos estipulados para la obligación de compra en el préstamo firmado entre el club argentino y brasilero a principio de año.

El club de Núñez tiene encaminada las conversaciones para quedarse con la ficha del futbolista surgido en Banfield , aunque todavía no hay detalles de las cifras de la transferencia.

El mediocampista fue uno de los grandes talentos surgidos en el predio de Luis Guillón de los últimos años y fue una las figuras del equipo que se coronó subcampeón en la Copa Diego Maradona, de 2020.

A fuerza de goles y de un rendimiento parejo desde su aparición en el primer equipo, empezó a llamar la atención de varios equipos y en 2022 se concretó su venta. El Taladro lo vendió a cambio de US$8 millones, pero a través de una criptomoneda, y se quedó con un 10 por ciento del pase sobre una futura venta, se informó en su momento.

giuliano galoppo river plate Galoppo seguirá en River Plate y en Banfield aguarda los números de la venta. Getty Images.

Por eso, en caso que se concrete la operación entre River y San Pablo, el club de Peña y Arenales tendría que recibir el 10% del monto final de la transferencia, sumado a un porcentaje (inferior al 5%) por el mecanismo de solidaridad, por los años que estuvo en el club.

Detalles de la venta de Galoppo a River

Vale aclarar que el mediocampista no había alcanzado los objetivos impuestos por San Pablo para que se ejecutara la obligación de compra. En el contrato de la cesión, el club brasilero había puesto una cláusula que decía que “si el jugador alcanzaba o superaba el 50% de los partidos jugados en la temporada con al menos 45 minutos en cancha, los directivos estaban obligados a desembolsar US$3.2 millones de dólares por el 60% de su pase”, informó Bolavip.

Esto no se logró por 300 segundos, ya que el gol de Martiarena en la victoria de Racing ante el Millonario le impidió cumplir esa requisitoria, ya que ese día el mediocampista disputó 35 minutos y necesitaba jugar 45 para que la compra sea obligatoria. A pesar de eso, el técnico Marcelo Gallardo lo quiere para el 2026 y por eso presentaron una propuesta para comprar el 65% del pase. En Banfield, por su parte, esperan ansiosos.