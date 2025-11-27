Por qué Mauricio Arboleda salió a pedirles disculpas a los hinchas de Banfield

Mauricio Arboleda , exarquero de Banfield , recordó lo que fue su salida de la institución. El uno hoy defiende el arco de Millonarios de Colombia , pero hace cuatro años tomó la decisión de no continuar en el Taladro . Aquella determinación causó revuelvo entre los hinchas, ya que el colombiano le puso punto final a 8 años en el club.

En el 2021, Arboleda se despidió de Banfield mediante un video publicado en las redes sociales del club. "El club hizo todo lo posible para que me quede, pero pasa por un situación personal", había explicado el colombiano.

Arboleda llegó a Banfield en 2013 cuando tenía 17 años y su debut en Primera División fue en marzo de 2016 contra River. En total disputó 82 partidos con la camiseta del Taladro. "Estoy convencido que nuestros caminos volverán a cruzarse en algún momento", prometió el arquero una vez que se inclinó por la "búsqueda de más desafíos".

Una vez que el arquero tomó la decisión de abandonar Banfield , tuvo pasos por Rayo Vallecano de España , Newells Old Boys de Rosario, Anorthosis de Chipre y actualmente milita en Millonarios de Colombia.

En diálogo con el programa Código Banfield, el uno sostuvo: "El hincha se merece unas disculpas mías. Nunca quise hacerle daño al club. Siempre me entregué y lo respeté. Por eso traté de no hablar en ningún medio de Banfield en ese momento".

Sin embargo, expresó que no fue por un tema económico su salida de Banfield sino que hubo un "desgaste" con la dirigencia. "Quiero que la gente sepa que hubieron cosas que no fueron como se decían", aseguró.

Por último, se refirió a Facundo Sanguinetti, el actual arquero de Banfield, a quien conoce de su paso por el Taladro. A su vez, dejó picando la posibilidad de un regreso al Taladro, aunque todo quedará sujeto a si Sanguinetti emigra hacia otro equipo: "Conozco a Facu (Sanguinetti) desde pequeño, le tengo mucho aprecio y me alegra su crecimiento futbolístico por eso no quiero opinar si vuelvo o no. Hay un arquero y merece respeto. Yo no cierro puertas", concluyó Arboleda.

Las chances de Arboleda para volver a Banfield

De esta manera, dejó abierta la puerta para una segunda etapa en Banfield. El uno llegó a Millonarios de Colombia en el 2024 donde sólo disputó 9 encuentros y no tuvo la continuidad deseada. Pelea el puesto con Guillermo de Amores, ex Lanús, y Diego Novoa, pero corre desde atrás en la consideración del entrenador Hernán Torres.

En ese marco, el arquero no vería con malos ojos una salida de Millonarios, aunque sería un tema fundamental el contrato firmado con el club cafetero vigente por tres años. ¿Se abre la puerta para un regreso de Mauricio Arboleda a Banfield?