El estado contractual de los jugadores que llegaron a Banfield en 2025

Ya sin Mariano Andújar como director deportivo y obligado a realizar una buena campaña, Banfield empezó a trabajar con miras a la próxima temporada de la Liga Profesional y por estas horas tiene varias cuestiones que resolver de cara al 2026.

El primer desafío de la dirigencia que encabeza Matías Mariotto será definir qué futbolistas seguirá en el club. Y ahí radica un punto clave, ya que los que continúen serán la base del nuevo plantel.

En este sentido, un punto a favor para el Taladro es que los futbolistas que llegaron en el último mercado de pases tienen contrato vigente con el club hasta diciembre del 2026. Ahí se encuentran Rodrigo Auzmendi, Mauro Méndez, Julio Furch, Sergio Vittor, Nicolás Colazo, Juan Alfaro y Danilo Arboleda.

De esta lista, hay varios futbolistas que fueron importantes en el último semestre y que podrían ser la base del nuevo equipo, en caso de que Pedro Troglio, quien ya está en conversaciones, renueve su vínculo con Banfield .

En Banfield, la base está firme

El uruguayo Méndez, que llegó a préstamo de Estudiantes de La Plata, firmó un vínculo por 18 meses y con una opción de compra de U$S 1.300.000 por el 100 por ciento del pase. Por el mismo tiempo firmó Auzmedi, que arrancó muy bien y fue uno de los goleadores del equipo en el Torneo Clausura.

banfield A Banfield mantendrá una base del 2025.

Los otros futbolistas que fueron vitales en el semestre fueron Sergio Vittor, pilar de la última línea, y Danilo Arboleda, quien se destacó en las últimas fechas. Ambos tienen contrato vigente con el club y se perfilan como la dupla central para el año que viene.

Futuro incierto en este mercado de pases

En ese sentido, un tema a resolver es el futuro de Julio Furch, Nicolás Colazo y Juan Alfaro, quienes sumaron pocos minutos en el semestre y tienen vinculo hasta diciembre del 2026. El único que fue titular de los tres fue Alfaro, que disputó cuatro encuentros desde la partida.

Los otros futbolistas que tienen contrato vigente son Agustín Alaniz, a quien el Taladro le compró el 50% del pase, y Marcos Arturia, que llegó con el pase en su poder. Ambos firmaron hasta diciembre del 2027.

Temas a resolver para la próxima Liga Profesional

La mayoría de los futbolistas que arribaron a Banfield a principio de año lo hicieron a través de un préstamo, con una opción de compra a ejecutar antes de fin de año, y por eso son todos temas a resolver.

Banfield quiere retener a Santiago López García, Martín Río y Ignacio Abraham, y analiza comprar un porcentaje de los pases de estos futbolistas.

En esa lista están Santiago López García, uno de los de mejor semestre, y también Ignacio Abraham y Martín Rio, de los más parejos del 2025. Sin embargo, cada situación es particular. Justamente, estos tres son opciones que el club quiere retener.

El informe publicado por el Taladro en su momento detalla una particularidad en el caso de López García. El club tiene una obligación de compra por el 50% del pase a cambio de U$S 150.000, ya que el defensor superó los 15 partidos en el año. En tanto, la opción por Abraham es de 300.000 por el 50% del pase, mientras que la de Río es de U$S 600.000.

Los otros futbolistas que terminan sus contratos en diciembre son Tomás Nasif, que debe volver a River, club dueño de su pase, el arquero Diego Romero y el volante Gaspar Vega. Banfield tiene opción de compra por los últimos dos, ambas por encima del U$S1.000.000, pero seguramente no ejecute ninguna, ya que Romero atajó solo un partido y Vega nunca se afianzó en el equipo.

Al que también se le termina contrato es al defensor Joaquín Pombo, quien se está recuperando de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En este caso, la renovación es automática hasta que el marcador central reciba el alta médica.