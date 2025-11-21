Banfield y Lanús apoyaron a Claudio Tapia en su decisión sobre Rosario Central

La polémica quedó instalada en el fútbol argentino, después de que la Asociación del Fútbol Argentino proclame campeón a Rosario Central de la temporada 2025. En este caso, tanto Banfield como Lanús salieron a respaldar la decisión de Claudio Tapia , presidente de la AFA, lo que produjo un fenómeno inesperado para el fútbol bonaerense.

El primero en manifestarse a favor de la decisión fue Matías Mariotto . El presidente del Taladro sostuvo: "Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes. El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras".

De esta manera, Mariotto se encargó de fijar su posición al decir que "nadie se opuso" durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. Su mensaje apuntó directamente contra Estudiantes de La Plata , club que algunas horas antes había denunciado que no hubo votación y que la decisión se había dado de forma unilateral por parte de la entidad madre del fútbol argentino.

En medio de un clima convulsionado, apareció otra voz dirigencial para respaldar a Claudio Tapia y compañia. Hernán Arboleya , dirigente de Lanús , reconoció que estuvo presente en la reunión de Comité Ejecutivo y que no sólo hubo aprobación general, sino también un "aplauso cerrado" a la hora de la entrega del trofeo.

Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes. El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras.… https://t.co/czpQuno2mU pic.twitter.com/pLAoBwzXs2

"Hoy me tocó representar a mi querido club en la Liga Profesional, donde no solo recibí el apoyo incondicional de todos los clubes frente al desafío internacional que Lanús enfrenta el sábado, si no que también cerramos con un fuerte aplauso la entrega del título a Rosario Central", expresó Arboleya en su cuenta de X.

Asimismo, Arboleya apuntó hacia Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata: "Aplauso y aprobación que dieron todos los clubes presentes, incluido su querido Estudiantes de La Plata, presidente Verón. Siempre pasa lo mismo, usted y sus maniobras dejan expuestos a quienes representan a su club en la liga. Quizás sería bueno q venga y participe".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanArboleya/status/1991640501552894386&partner=&hide_thread=false Hoy me tocó representar a mi querido club en la @LigaAFA, donde no solo recibí el apoyo incondicional de todos los clubes frente al desafío internacional q @clublanus enfrenta el sábado, si no q también cerramos con un fuerte aplauso la entrega del título a @RosarioCentral https://t.co/3g8KMabL0y — Hernan Arboleya (@HernanArboleya) November 20, 2025

Las burlas en redes sociales a Banfield y Lanús por apoyar a Claudio Tapia

La postal de Banfield y Lanús unidos detrás de Tapia no pasó desapercibida en redes sociales. Los dos clásicos rivales no suelen coincidir en nada, pero en esta ocasión, los usuarios en X se mostraron en la misma línea de la crítica.

Con ironía aparecieron los primeros mensajes, tales como: “Arrodíllate caballero, serás ungido con la copa secanucas”, bromeó uno. Otro apuntó: “No puede ser que todos los dirigentes se estén bajando la tanga con Tapia”. Incluso hubo quienes reavivaron sospechas por la aparición en escena de figuras como Ángel Di María, Gonzalo Belloso y Ariel Holan justo en el momento de la entrega.

El término “secanucas”, que volvió a circular con fuerza, surgió tras un video viralizado en 2024 donde Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio, secaba la nuca del presidente de la AFA durante un partido. Desde entonces, algunos hinchas lo usan para burlarse de dirigentes o clubes considerados “sumisos” a las decisiones de la cúpula de Viamonte.

Mientras Estudiantes de La Plata insiste en que no existió votación, desde Lanús y Banfield —por única vez en la misma vereda— aseguran lo contrario. Y el inesperado alineamiento de dos enemigos eternos se convirtió en otro capítulo insólito del fútbol argentino, donde hasta el Clásico del Sur quedó envuelto en la polémica por el título del Canalla.