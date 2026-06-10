Sergio Vittor llegó a un acuerdo con Banfield y definió su futuro

Sergio Vittor no seguirá en Banfield . El defensor arregló su salida luego de intimar al club en Futbolistas Argentinos Agremiados por la deuda en los salarios y rescindió su contrato de común acuerdo en las últimas horas, siendo una baja sensible para el equipo de Pedro Troglio de cara al Torneo Clausura.

A pesar de tener seis meses más de contrato, Vittor anticipó su salida del Taladro tras sellar un acuerdo con la dirigencia y no formará parte del plantel en lo que resta de la temporada de la Liga Profesional.

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De manera anticipada y en medio de un conflicto salarial, con un reclamo incluido en Agremiados, el marcador central de 37 años cerró su tercer ciclo en Banfield, donde también había jugado en 2015 y 2019.

El “Chino” Vittor había sido la voz del plantel en medio de puja con la dirigencia que encabeza Matías Mariotto frente a los atrasos en los salarios durante el último año y eso debilitó bastante la relación entre ellos. Ahora, con firma de la rescisión, el defensor queda en libertad de acción para definir su futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CodigoBanfield/status/2064304533019250825&partner=&hide_thread=false Sergio Vittor dejará de ser jugador de #Banfield.



Durante la jornada de hoy se firmará la rescisión del contrato que vinculaba al defensor con el Club.



Según pudimos averiguar, la salida se produce de común acuerdo entre las partes.



De esta manera, el "Chino" finalizará su… pic.twitter.com/0jrx0ONlBl — Código Banfield (@CodigoBanfield) June 9, 2026

Los números de Sergio Vittor en Banfield

El defensor disputó 43 partidos en sus primeras dos etapas en el Taladro y ahora cerró su tercer ciclo con un total de 29, totalizando 72 encuentros con la camiseta del Albiverde.

Esta vez llegó con una importante carrera sobre los hombros y rápidamente se convirtió en uno los referentes, tanto dentro como fuera de la cancha, siendo uno de los pilares del equipo para Pedro Troglio.

En lo que respecta a lo futbolístico, el año pasado tuvo asistencia perfecta y completó los 90 minutos en todos los encuentros del Torneo Clausura. Este año, en cambio, las lesiones lo complicaron un poco y si bien fue titular en 13 partidos, desde que sufrió la primera molestia física solo dos veces completó los 90 minutos.