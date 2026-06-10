Sergio Vittor llegó a un acuerdo con Banfield y definió su futuro

Sergio Vittor no seguirá en Banfield. El defensor arregló su salida luego de intimar al club en Futbolistas Argentinos Agremiados por la deuda en los salarios y rescindió su contrato de común acuerdo en las últimas horas, siendo una baja sensible para el equipo de Pedro Troglio de cara al Torneo Clausura.
A pesar de tener seis meses más de contrato, Vittor anticipó su salida del Taladro tras sellar un acuerdo con la dirigencia y no formará parte del plantel en lo que resta de la temporada de la Liga Profesional.
Vittor cierra su tercer ciclo en Banfield por conflicto salarial
De manera anticipada y en medio de un conflicto salarial, con un reclamo incluido en Agremiados, el marcador central de 37 años cerró su tercer ciclo en Banfield, donde también había jugado en 2015 y 2019.
El “Chino” Vittor había sido la voz del plantel en medio de puja con la dirigencia que encabeza Matías Mariotto frente a los atrasos en los salarios durante el último año y eso debilitó bastante la relación entre ellos. Ahora, con firma de la rescisión, el defensor queda en libertad de acción para definir su futuro.
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Los números de Sergio Vittor en Banfield
El defensor disputó 43 partidos en sus primeras dos etapas en el Taladro y ahora cerró su tercer ciclo con un total de 29, totalizando 72 encuentros con la camiseta del Albiverde.
Esta vez llegó con una importante carrera sobre los hombros y rápidamente se convirtió en uno los referentes, tanto dentro como fuera de la cancha, siendo uno de los pilares del equipo para Pedro Troglio.
En lo que respecta a lo futbolístico, el año pasado tuvo asistencia perfecta y completó los 90 minutos en todos los encuentros del Torneo Clausura. Este año, en cambio, las lesiones lo complicaron un poco y si bien fue titular en 13 partidos, desde que sufrió la primera molestia física solo dos veces completó los 90 minutos.