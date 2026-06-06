Alerta en Banfield: Matías Mariotto confesó cómo es su relación con el plantel

En una reciente entrevista con el canal Banfield en Twitch, el presidente de la institución, Matías Mariotto, repasó detalladamente la situación financiera del club, el último mercado de pases y el panorama del plantel profesional de cara al futuro.

El principal dirigente del Taladro precisó que “el plantel profesional representa un costo de 340 millones de pesos, mientras que los ingresos por derechos de televisión ascienden a 300 millones de pesos” y que su búsqueda para el futuro es “ser autosustentables”, reconociendo además que "dependemos de las ventas para garantizar los sueldos hacia fin de año”.

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Uno de los puntos que más sorprendió fue su relación o más bien su "mala relación" con el actual plantel. Hasta en un sincericidio se animó a puntuarla: "Mi relación con el plantel es un 3 contando del 1 al 10", reveló con una polémica declaración.

La salida de Mauro Méndez de Banfield y el rendimiento del equipo

Por otro lado, se refirió a diversas situaciones como la salida de Mauro Méndez de Banfield, aclarando que “no se pudo ejecutar la opción de compra (USD 1.5 millones) por restricciones presupuestarias”, destacó la “voluntad” del jugador para llegar al club en el cierre del mercado y reconoció que existe una deuda salarial importante con él.

"Mauro me dijo que necesitaba irse para mejorar su vida deportiva y económica. Hemos hecho todo para comprarlo dentro de la responsabilidad", agregó.

El mandatario hizo autocrítica sobre el rendimiento futbolístico reciente, asumiendo la responsabilidad por el último semestre del equipo, al cual calificó como "no bueno", en contraste con la campaña anterior donde el club quedó a un punto de los objetivos por "mala suerte".

La continuidad de Pedro Troglio y el futuro

Por último, se refirió a la relación con Pedro Troglio y la continuidad del entrenador al frente del plantel profesional: "Pedro supo a dónde venía, cuando vino le contamos de la situación. Nosotros hacemos lo nuestro para que él se sienta a gusto. No está bueno que haga públicos sus pedidos sobre salidas porque puede caer mal". A su vez, aclaró que "no puso ningún condicionamiento para su continuidad".