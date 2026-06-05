Nicolás Colazo se va de Banfield tras intimar al club en Agremiados

Banfield vuelve a ser noticia por sus serios problemas institucionales y económicos. En las últimas horas, la comisión directiva del Taladro decidió interrumpir de forma anticipada el contrato de Nicolás Colazo , dejándolo con el pase en su poder.

La determinación de los dirigentes fue una respuesta directa e inmediata a la acción legal que el jugador inició mediante el gremio de futbolistas para reclamar el pago de sueldos atrasados.

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Colazo, de 35 años, había arribado a Peña y Arenales en julio de 2025 como jugador libre y con un vínculo firmado hasta finales de 2026. Sin embargo, su estadía en el club terminó siendo sumamente corta y accidentada. Entre la irregularidad del equipo y las sucesivas crisis económicas de la institución, el ex Boca y Gimnasia apenas llegó a disputar 6 partidos oficiales vistiendo la camiseta verdiblanca.

La salida del carrilero por izquierda expone una vez más la delicada ingeniería financiera que atraviesa la institución, la cual suma un nuevo conflicto con el plantel profesional. Mientras la dirigencia busca reordenar las cuentas y evitar futuras inhibiciones, Colazo ya analiza ofertas para continuar su carrera en el próximo mercado de pases.

El reclamo de Nicolás Colazo en Agremiados

Colazo había arribado a la institución del sur bonaerense con la condición de jugador libre, sellando un contrato que inicialmente lo ligaba al club hasta diciembre de 2026. Sin embargo, los problemas financieros dinamitaron la relación de manera prematura.

El futbolista ejecutó una intimación formal contra la institución debido a una importante deuda salarial. Ante la decisión de la comisión directiva de no cancelar el monto adeudado, el futbolista interrumpió su vínculo y quedó con el pase en su poder.

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Los futbolistas que se van de Banfield acorralados por las deudas

Sergio Vittor, se convirtió en la cara más visible y conflictiva de la crisis. El "Chino" intimó formalmente al club ante Futbolistas Argentinos Agremiados tras acumular meses de sueldos atrasados. La respuesta de la comisión directiva comandada por Matías Mariotto fue drástica: la rescisión anticipada de su contrato, el cual vencía originalmente en diciembre.

Desde la dirigencia argumentaron que el zaguero no solo reclamaba lo propio, sino que además incentivaba a los futbolistas juveniles del plantel a tomar medidas de fuerza legales, un hecho que precipitó su salida con el pase en su poder.

La sangría en el equipo dirigido técnicamente por Pedro Troglio no se detiene. Figuras clave del plantel han tomado distintos rumbos debido al descalabro económico. Tales fueron los casos de Mauro Méndez, quien fue uno de los puntos altos en el último semestre y ya no pertenece a la institución tras su regreso a Estudiantes de La Plata.

Además, Tiziano Perrotta y Lautaro Gómez presentaron intimaciones severas ante Agremiados. Si bien el club realizó pagos parciales de última hora para evitar que queden libres por falta de pago, sus situaciones siguen bajo máxima tensión y en proceso de resolución legal.