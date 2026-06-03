Los hinchas de Banfield diseñarán la camiseta oficial para la temporada 2027

Bajo el lema "Diseñá la camiseta del 2027", el Club Atlético Banfield abrió un concurso oficial para que sus propios socios y socias sean los encargados de crear la indumentaria que el primer equipo vestirá durante toda esa temporada. Se trata de una propuesta histórica para los hinchas del Taladro que buscan ser parte la vida cotidiana del club.

De esta manera, el sentimiento verdiblanco se trasladará directamente desde las tribunas al tablero de dibujo. La dirigencia busca que la indumentaria oficial nazca de la identidad, la historia y la pasión de su gente.

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La convocatoria generó expectativa entre los fanáticos, que ya comenzaron a compartir ideas y bocetos en redes sociales. El concurso representa una nueva apuesta de Banfield por la participación de sus socios y por fortalecer el sentido de pertenencia a través de uno de los emblemas más importantes de cualquier institución deportiva: su camiseta.

La convocatoria está dirigida de forma exclusiva a la masa societaria del club. Quienes deseen participar deberán cumplir con una serie de requisitos.

Será obligatorio para los hinchas de Banfield que deseen participar del concurso ser socio activo y tener la cuota al día al momento de la presentación. Además, cada participante podrá presentar hasta tres propuestas en total (un diseño para la camiseta titular, uno para la suplente y uno para la tercera equipación).

Los bocetos se reciben completando el formulario digital en la página web oficial del club. Pueden participar socios con la cuota al día, completando el formulario con tu diseño, a través del siguiente enlace: forms.gle/BzFSeyNtxcq2knR17

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Fechas clave y votación final

El proceso contará con tres etapas bien definidas para garantizar la transparencia y la participación masiva: Los hinchas tendrán tiempo de enviar sus diseños hasta el 12 de junio, una comisión interna del club seleccionará los modelos finalistas que cumplan con los requisitos técnicos y de marca.

Por último, los diseños finalistas serán sometidos a una votación abierta que se desarrollará entre el 15 y el 18 de junio, permitiendo que los propios socios e hinchas tengan la última palabra en la elección de la indumentaria que representará al Taladro en el futuro.

Quienes deseen sumarse a la iniciativa deberán completar el formulario oficial publicado por el club y presentar sus diseños antes de la fecha límite establecida.

Con esta propuesta, Banfield se posiciona a la vanguardia del fútbol argentino, transformando a sus hinchas en los verdaderos diseñadores de la historia grande del club.