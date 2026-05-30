La postura de Matías Mariotto ante el conflicto en Banfield con los empleados

La crisis económica e institucional en el Club Atlético Banfield alcanzó su punto más álgido. Luego de reiteradas protestas, ceses de actividades por parte de los trabajadores del predio de Luis Guillón y reclamos gremiales, la comisión directiva del Taladro rompió el silencio.

La Comisión Directiva del club encabezó un encuentro clave para abordar de forma directa la compleja realidad financiera que afecta tanto al desarrollo de las actividades como al personal de la entidad.

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El eje central de la reunión fue conversar detalladamente sobre la situación económica actual del club y, de manera prioritaria, evaluar el estado de las obligaciones salariales que se adeudan a los trabajadores y cuerpos técnicos de estas disciplinas.

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Un escenario institucional complejo en Banfield

Esta convocatoria formal se produce en un contexto de alta tensión para la dirigencia del Taladro. Cabe recordar que la institución viene afrontando un sensible conflicto laboral tras el despido de personal y posteriores reclamos salariales que derivaron en una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

A la par, el club lidia con intimaciones por deudas en el plantel de fútbol profesional y auditorías vinculadas a una investigación judicial sobre la gestión anterior. Con este acercamiento, la dirigencia busca llevar previsibilidad a las familias y frenar el impacto de la crisis en la vida social y deportiva del club.

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El comunicado del Club Atlético Banfield

En sus redes sociales, Banfield emitió un comunicado donde expresó: "En la tarde de hoy, la Comisión Directiva recibió a madres, padres, deportistas, profesores y trabajadores de handball, vóley, patín, gimnasia artística y escuela de fútbol para conversar sobre la situación económica del club y el estado de las obligaciones salariales".

Y agregó: "La premisa siempre es la misma: en todos los contextos hay que poner la cara, explicar la realidad, responder todas las preguntas y dialogar abiertamente, una práctica que los banfileños supimos recuperar".