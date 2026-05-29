viernes 29 de mayo de 2026
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29 de mayo de 2026
Primeros movimientos.

Otro defensor de Banfield aparece en la mira de Newell's

El conjunto rosarino ya piensa en el mercado de pases y al interés por Ignacio Abraham le suma el de otro destacado del Taladro.

El plantel de Banfield reclama sueldos atrasados y analiza ir a Agremiados.

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El conjunto rosarino necesita potenciar su plantel con miras al Torneo Clausura y es el gran desafío que tendrá el entrenador Frank Kudelka durante el receso por el Mundial 2026. En ese sentido, el DT quiere reforzar la zona defensiva, ya que terminó como el equipo con más goles en contra del Torneo Apertura, y para ese sector pensó en dos jugadores del Taladro.

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¿Quiénes son los apuntados por Newell's?

El primero que apareció en la lista del experimentado entrenador fue el defensor fue Ignacio Abraham. El lateral izquierdo, que disputó 18 partidos y brindó cuatro asistencias en lo que va del 2026, fue uno de los destacados del conjunto de Troglio en el último semestre y eso llamó la atención de la Lepra con miras al Torneo Clausura.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció el nombre de otro futbolista de Banfield que aparece en la carpeta de Kudelka. Según la información del periodista Alejo Gerbaudo, la Lepra quiere al defensor Danilo Arboleda, otro de los destacados del Taladro. El colombiano, que tiene 31 años, fue uno de los futbolistas más parejos del semestre y sobresalió por su firmeza defensiva y su buen juego aéreo, lo que lo convirtió en un indiscutido del 11 titular.

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Los números de Danilo Arboleda en Banfield

Arboleda llegó en silencio a Banfield a mediados del año pasado y le costó bastante agarrar continuidad en el primer equipo, pero cuando lo logró, se aferró a la titularidad a fuerza de buenas actuaciones y se convirtió en uno de los pilares del equipo.

Cuando llegó, un desgarro miofascial lo marginó de los primeros partidos del semestre y después fue suplente durante gran parte del Torneo Apertura 2025, a tal punto que su debut llegó en la fecha 13 cuando Banfield le ganó a Independiente Rivadavia, de visitante.

Ese día fue una de las figuras del equipo y desde ahí no salió más del 11 titular, teniendo asistencia casi perfecta (se perdió los últimos dos partidos del último torneo por una lesión) hasta el momento. En total, con la camiseta de Banfield, sumó 20 partidos, todos como titular y en 19 de ellos completó los 90 minutos. Por eso, si se concreta su salida, sería un serio problema de cara a lo que viene.

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