En caso de superar a Cienciano, Lanús jugará con Botafogo

Lanús , vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, ya tiene el mapa definido para intentar retener la corona continental. Tras finalizar en la tercera posición de su zona en la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino debió conformarse con el "premio consuelo" de regresar al torneo que lo vio festejar hace unos meses.

La confirmación de las llaves y el sorteo de la CONMEBOL determinaron que el Granate se enfrentará a Cienciano de Perú en la ronda de playoffs (16avos de final). Como condimento extra, el cuadro determinó que el ganador de este cruce chocará en octavos de final contra Botafogo de Brasil .

El cruce de playoffs no será un trámite sencillo para el equipo del Sur bonaerense. Enfrente estará Cienciano, un club con comprobada mística en este torneo y que viene de clasificar como segundo del Grupo B de la Copa Sudamericana.

La serie se abrirá en La Fortaleza, donde el local estará obligado a sacar una ventaja considerable. La definición se trasladará a los más de 3.300 metros de altitud del Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, un escenario geográfico que siempre le ha costado a los equipos argentinos y donde Lanús ya sufrió este año en la Libertadores durante sus visitas a la altura. Las fechas estipuladas para estos encuentros de ida y vuelta están programadas entre el 21 y el 30 de julio , inmediatamente después del receso por la Copa del Mundo.

El premio mayor si avanza: el temible Botafogo

En caso de superar la dura aduana peruana, el panorama para Lanús no se aliviará, sino todo lo contrario. Botafogo aguarda directamente en los octavos de final. El conjunto de Río de Janeiro se consolidó como el mejor primero de toda la fase de grupos de la Sudamericana, sumando 16 puntos sobre 18 posibles y exhibiendo un poderío ofensivo temible.

Afrontar esta llave implicaría para el Granate una reedición de batallas de altísimo vuelo contra equipos brasileños, tal como ocurrió en las finales recientes del certamen. El cruce ante el "Fogão" se disputaría a mediados de agosto, definiéndose la serie en territorio brasileño debido al arrollador andar del conjunto carioca en la primera etapa.

Lanús, golpeado por la prematura eliminación en el máximo torneo continental, buscará reconstruirse en su competición fetiche. El desafío inicial ya tiene nombre propio, y la ilusión de otra noche de gloria en el continente vuelve a encenderse en Guidi y Cabrero.

Lanús podría chocar contra Boca o River en una hipotética final

De acuerdo con el armado del cuadro definitivo, Boca y River quedaron posicionados en el mismo lado de la llave, abriendo el morbo de un posible Superclásico en la instancia de semifinales. Esto significa que, para jugar una final ante Lanús, el equipo del sur bonaerense debe avanzar obligatoriamente por el lado opuesto del cuadro general.