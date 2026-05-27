De Lanús a Europa: Agustín Medina está en la mira de tres clubes de Italia

Agustín Medina es una de las jóvenes promesas de Lanús que se asentó en el primer equipo en el último tiempo. Junto a Dylan Aquino, se convirtió en una pieza importante en el plantel que conduce Mauricio Pellegrino y ya aparece en la mira de clubes de la Serie A del fútbol italiano.

El mediocampista central, de apenas 19 años, fue uno de los pilares del "Granate" en la obtención de la Copa Sudamericana , también en la Recopa Sudamericana, y eso no pasó desapercibido para los ojeadores de las instituciones del Viejo Continente, quienes lo vienen siguiendo hace un tiempo con miras al mercado de pases.

Por eso, el partido ante Mirassol por la última fecha de la zona de grupo de la Copa Libertadores, en el que convirtió el gol del triunfo y además fue una de las figuras, podría ser uno de los últimos del joven mediocampista granate en caso que llegue una oferta que conforme a la dirigencia de Lanús.

En este sentido, vale aclarar que Medina renovó su vínculo con la instituciones del Sur del Gran Buenos Aires a mediados del 2025 y actualmente tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

Los candidatos que quieren al futbolista de Lanús

De acuerdo a la información de Ángel Carme, hay tres clubes de la Serie A italiana que siguen de cerca los pasos del oriundo Alejandro Korn para sumarlo a sus filas en el próximo mercado de pases.

Agustín Medina festeja en Arequipa. En Lanús suma 64 partidos, 2 goles y 1 asistencia.

Entre ellos se encuentra Como, quien se clasificó por primera vez a la Champions League y desde la llegada de Cesc Fábregas se convirtió en una institución que potencia a jóvenes promesas como Nicolás Paz y Máximo Perrone, ambos en la pre-lista de la Selección Argentina para el Mundial. Eso, obviamente, seduce al entorno del mediocampista y también a Lanús con miras al futuro.

Los otros clubes interesados por Medina son Atalanta, que en la próxima temporada disputará la Liga de Conferencia de la UEFA, y Fiorentina.