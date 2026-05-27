Lomas de Zamora: emotivo homenaje a Laura Rivero y Thiago Castro a siete años del doble crimen

En un emotivo acto realizado en la Plaza de los Italianos en Lomas de Zamora , entregaron una placa conmemorativa para homenajear a Laura Rivero y su hijo Thiago Castro , víctimas de un doble crimen ocurrido en 2019.

El evento, impulsado por el Municipio de Lomas, se llevó a cabo este fin de semana en la plaza ubica entre las calles Catalina Rodríguez, Sixto Fernández, Amado Nervo y Juan Garona, en Lomas Oeste. Se trata de una plaza que la víctima frecuentaba junto a su hijo .

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Del evento participó Lorena Rivero, hermana de Laura, quien se había puesto al frente del pedido de justicia por ambas víctimas. La acompañó su sobrina Sol, además de varios vecinos y referentes del área de Mujeres, Género y Diversidad de Lomas de Zamora.

Entregaron una placa a la familia de Laura Rivero, la mujer asesinada en Lomas de Zamora junto a su hijo.

El acto se llevó a cabo junto a la señalización ya colocada tiempo atrás, la cual muestra la silueta de Laura y Thiago, con la fecha de nacimiento de cada uno y el símbolo infinito. Debajo, se observa la frase “Vivas, libres y sin miedo”, en referencia al movimiento Ni Una Menos, el cual está por cumplir su 11º aniversario.

“Recordar es parte de la lucha contra las violencias por motivos de género. Porque la memoria visibiliza, abraza, moviliza y construye. Hoy recordamos a Laura y a Thiago con amor y con la esperanza de seguir trabajando para alcanzar una sociedad libre de violencias donde no haya ni una menos”, expresaron desde dicha área tras el emotivo homenaje.

lorena rivero Lorena, hermana de Laura Rivero.

El doble crimen de Laura Rivero y Thiago Castro

El sangriento hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de abril de 2019. Marco Antonio Lasserre mató de varias puñaladas a su pareja Laura Rivero y a su hijo Thiago Castro en una vivienda del barrio Parque Barón.

El asesino había pedido ayuda a los vecinos después del ataque. Cuando ingresaron a la casa, encontraron una escena estremecedora: los cuerpos estaban en el living, con múltiples heridas de arma blanca y llenos de sangre. El agresor los mantuvo a todos como rehenes durante más de una hora y los amenazó de muerte, hasta que escapó en una camioneta.

Lasserre terminó perdiendo el control del vehículo a las pocas cuadras. Chocó contra un árbol y terminó detenido por la Policía. Cuatro años después, en abril de 2023, fue condenado a prisión perpetua por “homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y alevosía” y “homicidio agravado por alevosía” por el crimen del menor.