Premios Gardel 2026: todos los ganadores, con Milo J a la cabeza y llevándose el de oro

Milo J, el gran ganador de los Premios Gardel.

Milo J fue el gran ganador de la ceremonia de entrega de los Premios Gardel 2026 , por parte de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) en una gala que tuvo lugar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

El músico se llevó 13 galardones, entre ellos el de oro, al mejor álbum (La vida era más corta) y mejor canción (Niño). Lali Espósito se llevó dos estatuillas, una de las ellas compartida con Miranda!

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Los Nocheros fueron distinguidos con el Premio Gardel a la trayectoria, un reconocimiento reservado para artistas con una carrera extensa y un aporte significativo a la música nacional.

Decretado: ganaste todo a los 19 años. CRACK #MiloJ #PremiosGardel2026 pic.twitter.com/XwJ8dVqYlz

Todos los ganadores de los Premios Gardel

Reconocimiento a la trayectoria: Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria).

Álbum del Año (Gardel de oro): La Vida Era Más Corta – Milo J.

Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali Espósito.

Canción del Año: "Niño" – Milo J.

Mejor Álbum de Jazz: Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio.

Mejor Álbum Urbano: 166 (Deluxe) retirada – Milo J.

Mejor Álbum de Pop Rock: Polvo de estrellas – Turf.

Mejor Canción de Folklore: "Niño" – Milo J.

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia: Malportada – Nathy Peluso.

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la Vida – Abel Pintos.

Mejor Álbum Rock Alternativo: Exultante, Carca.

Productor del año: Evlay.

Mejor Videoclip Corto: “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril.

Mejor Canción Pop Rock: “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso.

Mejor Canción de Tango: “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil: Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas.

Mejor Álbum Música Electrónica: Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros.

Mejor Canción en Vivo: “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso.

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia: El Desvelo, La Delio Valdez.

Mejor Canción de Rock: “In the City”, Charly García & Sting.

Mejor Álbum de Reggae/Ska: La Respuesta, Leonchalon.

image Premios Gardel: Lali Espósito, uno de las ganadoras.

Mejor Canción de Pop: "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap: "Gil" – Milo J, Trueno.

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental: EMPA Orquesta de Tango – EMPA.

Mejor Videoclip Largo: Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky.

Mejor Álbum Grupo de Rock: Divididos – Divididos.

Mejor Álbum Grupo Pop: Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock: Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi.

Mejor Colaboración: "Mejor que vos" – Lali & Miranda!.

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap: EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto: Que sed – Luck Ra.

Mejor Álbum en Vivo: Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno.

Mejor Canción de Autor: "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez.

Mejor Nuevo Artista: Blair.

Grabación del Año: "Niño" – Milo J.

Mejor Álbum de Música Global: Latinaje – Cazzu.

Mejor Colaboración Urbana: Gil Milo J, Trueno.

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón). Querida Yo – Yami Safdie.

Mejor Canción Urbana: "Olimpo" – Milo J.

Mejor Álbum Pop Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso.

Mejor Álbum Conceptual: La Vida Era Más Corta – Milo J.

Mejor Canción Tropical / Cumbia: "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD.