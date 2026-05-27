Nahuel Pennisi explicó por qué decidió no operarse de la vista

Nahuel Pennisi fue el invitado de lujo de Otro día perdido , en la pantalla de El Trece, donde el talentoso músico compartió una profunda charla con Mario Pergolini y se animó a revelar por qué no se operó de la vista.

“¿Sos ciego de chico, de nacimiento?“, le preguntó el conductor del programa de las noches de El Trece. ”De nacimiento", le contestó el músico sin vueltas.

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“¿Y es cierto que un par de veces tuviste la posibilidad de operarte y optaste por no hacerlo?“, quiso saber Mario Pergolini sobre el tema de la ceguera del artista.

“Sí, opté por no hacerlo. Primero porque no me garantizaban que iba a ver y, por otro lado, sentía que era un riesgo difícil. Mi problemática de no ver se llama micro-oftalmia. Básicamente, significa que lo que les dan corriente a mis ojos, los nervios ópticos, no me funcionan”, explicó Nahuel Pennisi.

“Para que me funcionara, creo que me tienen que hacer una operación riesgosa. Y yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici...”, agregó Nahuel Penissi.

image Nahuel Pennisi, con Mario Pergolini.

Nahuel Penissi y la naturalidad de su ceguera

Nahuel Pennisi nació ciego de nacimiento a causa de un cuadro de microftalmía. Tomó su discapacidad con total naturalidad, integrándola a su vida cotidiana y a su carrera musical, e incluso ha rechazado la posibilidad de operarse para recuperar la vista, afirmando que no le interesa.

Con frecuencia hace bromas sobre su condición y prefiere que la gente hable de ella sin tabúes. Considera que la ceguera es solo una característica más de su persona, como ser alto o bajo