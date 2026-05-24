El panorama de Lanús para continuar en la Copa Sudamericana

Lanús va por su chance con Mirassol.

El gran objetivo de Lanús en la temporada quedó en el olvido. La derrota ante Liga de Quito lo eliminó de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero ahora se le abre otro frente para continuar en el plano internacional: la Copa Sudamericana que supo conquistar en noviembre.

A falta de una fecha, el Granate recibirá al líder Mirassol este martes en la Fortaleza. Con empate o victoria jugará con un segundo de la Copa Libertadores por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. De acuerdo al resultado se verá la complejidad del cuadro.

Con el punto, el equipo de Maurico Pellegrino no depende de Liga de Quito vs. Always Ready. Si consigue los tres puntos cambia el panorama porque le permitiría clasificar más arriba entre los terceros, debido a que los cruces con los segundos de la Copa Sudamericana se darán por mejor posición y no por sorteo.

Terceros de Copa Libertadores (falta una fecha) Boca Juniors (7 puntos, +2)

Estudiantes de La Plata (6 puntos, 0)

Sporting Cristal (6 puntos, -1)

C. de Venezuela (6 puntos, -5)

Lanús (6 puntos, -5)

Universitario (5 puntos, -1)

Independiente Santa Fe (5 puntos, -2)

Fluminense (5 puntos, -2)

Lanús campeón Copa Sudamericana Lanús fue campeón de la Copa Sudamericana 2025. Segundos Copa Sudamericana (resta una fecha) Gremio (10 puntos, +5)

Carabobo (9 puntos, +3)

Caracas (9 puntos, +2)

América de Cali (8 puntos, +1)

Millonarios (8 puntos, +1)

Vasco Da Gama (7 puntos, +1)

Cienciano (7 puntos, -2)

Deportivo Cuenca (6 puntos, -1) El golpe que sufrió Lanús Lanús no jugaba Copa Libertadores desde la edición 2017, cuando perdió la final con Gremio. Y, tras conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, se esperaba mucho más de los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

Ahora tendrán una segunda chance, pero en la segunda copa en importancia Conmebol. No perder es la consigna ante Mirassol para, después del Mundial, seguir en camino a nivel continental.

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