Lanús le renovó a Dylan Aquino: de cuánto es su cláusula de rescisión

Lanús se aseguró la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes y con mayor proyección de las divisiones inferiores. El delantero Dylan Aquino , de 20 años, selló la extensión de su vínculo contractual con el Granate por dos temporadas más, extendiendo el lazo hasta el 31 de diciembre de 2028.

La firma del nuevo acuerdo se llevó a cabo en las oficinas de La Fortaleza, contando con la presencia de las máximas autoridades del club: el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón. Además de prolongar el tiempo de permanencia, la dirigencia del Granate aplicó una sustancial mejora salarial para reconocer el estatus actual de Aquino dentro de la plantilla que conduce Mauricio Pellegrino.

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La decisión de blindar al juvenil responde al enorme presente futbolístico que atraviesa. Aquino fue una pieza determinante en el histórico ciclo reciente de Lanús, resultando clave para la obtención de la Copa Sudamericana 2025 y la épica consagración en la Recopa 2026, donde grabó su nombre en las páginas doradas del club tras aquella corrida memorable bajo la lluvia en el Maracaná frente a Flamengo.

Con 90 partidos oficiales en la Primera División, el atacante ya acumula 12 goles y 9 asistencias, números que lo colocaron bajo el radar de varios equipos del exterior. Con este nuevo contrato, Lanús no solo garantiza retener a su máxima promesa para disputar la actual Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que también se posiciona de manera firme ante futuras ofertas del mercado internacional.

Embed Dylan Aquino firmó su renovación contractual con el Club Atlético Lanús, hasta diciembre de 2028



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Los detalles de la clausula de rescisión de Dylan Aquino

El monto estimado de la clausula de rescisión de Dylan Aquino con Lanús se fijó en 15 millones de dólares, también hay que agregar el mecanismo de protección con lo cual el valor se incrementa automáticamente en un 20% si una oferta formal llega a menos de 10 días del cierre del libro de pases en Argentina.

De esta manera, cabe señalar que Lanús posee el 100% de los derechos económicos del atacante de 20 años, por lo que la totalidad del dinero ingresaría de forma limpia a la tesorería de la institución.

Al tener contrato firmado hasta diciembre de 2028, el club no tiene urgencia de negociar por montos menores a la cláusula durante el próximo mercado.