sábado 16 de mayo de 2026
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16 de mayo de 2026
Está preso.

Las indignantes publicaciones desde la cárcel del presunto padrastro abusador de Villa Centenario

A la espera del juicio por los supuestos abusos contra los cinco hijos menores de su pareja, desde prisión, comparte en redes sociales fotos de los chicos.

El supuesto padrastro abusador está detenido desde julio del 2025.

El supuesto padrastro abusador está detenido desde julio del 2025.

Mientras espera ser juzgado por los aberrantes hechos que habría cometido contra los cinco hijos menores de edad de su pareja, el presunto padrastro abusador de Villa Centenario volvió a generar indignación por su actividad en redes sociales desde la cárcel.

Se trata de Hugo González, detenido desde el 7 de julio de 2025, quien según denunciaron allegados al caso publica fotografías de los menores y comparte mensajes donde intenta mostrarse como un “padre ejemplar”, pese a la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra.

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"Es un cínico", contó una persona cercana a las víctimas, que alertó a La Unión recientemente que el imputado estaba activo en su perfil de Facebook y que "le manda solicitud de amistad a los vecinos" desde prisión, cumple cumple preventiva hasta la llegada del juicio.

Fuentes judiciales vinculadas al expediente señalaron que la causa ya fue elevada a juicio oral y que los elementos reunidos durante la investigación resultaron determinantes para avanzar hacia el debate.

Padrastro abusador
Las publicaciones del supuesto padrastro abusador de Villa Centenario.

Las publicaciones del supuesto padrastro abusador de Villa Centenario.

“Los videos incriminatorios son contundentes”, indicaron voceros consultados sobre el material secuestrado durante la pesquisa. Además, varios de los menores considerados aptos para declarar relataron la pesadilla que habrían sufrido.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Néstor Rodrigo Martínez Wakun, titular de la UFI 9 de Lomas de Zamora, quien impulsó la acusación contra el imputado por el delito de abuso sexual.

Según la pesquisa, González filmaba los ataques y luego difundía las grabaciones en la denominada deep web. El caso se descubrió a partir de una alerta emitida por el FBI e Interpol, que permitió rastrear el contenido y ubicar al sospechoso.

La detención por abuso sexual

El acusado fue arrestado durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en una vivienda ubicada sobre la calle Amberes al 100, en Villa Centenario.

Antes de su arresto, el joven de 21 años se mostraba en redes sociales como “profe de fútbol infantil” y voluntario de la Cruz Roja Argentina. También publicaba imágenes disfrazado del personaje infantil Paw Patrol en fiestas para chicos.

Ahora, mientras permanece detenido y cada vez más cerca del juicio oral, sus recientes publicaciones desde la cárcel volvieron a despertar bronca e indignación entre familiares y vecinos.

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