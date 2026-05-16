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16 de mayo de 2026
¿Qué onda?

Qué pasó entre Luana Fernández de Gran Hermano y el hijo de Gladys La Bomba Tucumana

Luana Fernández contó en Gran Hermano Generación Dorada lo que pasó entre ella y Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana.

Luana de Gran Hermano y el hijo de Gladys La Bomba Tucumana.&nbsp;

Luana de Gran Hermano y el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. 

Mientras Santiago de Moro mencionaba en vivo el posible ingreso de un participante masculino a la casa, cuando fue interrumpida por la influencer.

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"Sí, por favor, que entre un hombre para mí, te lo pido", dijo la participante ante la sorpresa de los demás dentro de la casa del certamen de Telefe.

"Que entre el hijo de la Bomba, que ya lo conozco y hay algo ahí, que ya nos conocimos", lanzó la participante, mientras la cámara enfocaba la cara de shock de Gladys La Bomba Tucumana, quien sostenía la imagen de su hijo en sus manos.

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Gladys La Bomba Tucumana, de Gran Hermano, con su hijo Tyago Griffo.

Gladys La Bomba Tucumana, de Gran Hermano, con su hijo Tyago Griffo.

Luana Fernández contó todo en Gran Hermano

Ante la reacción de asombro del conductor, Luana Fernández se explayó: "Sí, lo conozco, a Tiaguito. Tuvimos ahí algo, una noche de tragos, pero nada raro", explicó.

Tanto Luana Fernández como Tyago Griffo se seguían en redes sociales, pero tras la revelación, el hijo de la cantante la dejó de seguir.

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