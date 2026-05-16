Qué pasó entre Luana Fernández de Gran Hermano y el hijo de Gladys La Bomba Tucumana

Luana de Gran Hermano y el hijo de Gladys La Bomba Tucumana.

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández sorprendió a Gladys La Bomba Tucumana con una confesión que la dejó con la boca abierta. La joven contó que tuvo “algo” con Tyago Griffo, el hijo de la popular cantante.

Mientras Santiago de Moro mencionaba en vivo el posible ingreso de un participante masculino a la casa, cuando fue interrumpida por la influencer.

Todo o nada. La placa de nominados de Gran Hermano luego de la doble eliminación

LUANA le pidió a DEL MORO que ingrese un hombre para ella y tiró “que entre el hijo de la bomba que ya tuvimos una noche de tragos” pic.twitter.com/NzrgiW8fQq

"Sí, por favor, que entre un hombre para mí, te lo pido", dijo la participante ante la sorpresa de los demás dentro de la casa del certamen de Telefe.

"Que entre el hijo de la Bomba, que ya lo conozco y hay algo ahí, que ya nos conocimos", lanzó la participante, mientras la cámara enfocaba la cara de shock de Gladys La Bomba Tucumana, quien sostenía la imagen de su hijo en sus manos.

image Gladys La Bomba Tucumana, de Gran Hermano, con su hijo Tyago Griffo.

Luana Fernández contó todo en Gran Hermano

Ante la reacción de asombro del conductor, Luana Fernández se explayó: "Sí, lo conozco, a Tiaguito. Tuvimos ahí algo, una noche de tragos, pero nada raro", explicó.

Tanto Luana Fernández como Tyago Griffo se seguían en redes sociales, pero tras la revelación, el hijo de la cantante la dejó de seguir.