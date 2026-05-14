La placa de nominados de Gran Hermano luego de la doble eliminación

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche de mucha emoción con la eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio. Luego los participantes que continúan en la casa del certamen de Telefe pasaron por el confesionario para nominar.

Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino y Luana Fernández son los participantes que quedaron nominados de Gran Hermano 2026.

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Esta placa es positiva las primeras 24 horas, y luego de que bajen los jugadores más votados por el público el jueves 14 de mayo, será una placa negativa hasta la gala de eliminación del domingo.

Todos los votos en Gran Hermano

Cinzia Francischiello: 2 para Emanuel y 1 para Zunino.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Zilli y 1 para Tamara.

Yanina Zilli: 2 para Cinzia y 1 para Tamara.

Gladys La Bomba Tucumana: 2 para Tamara y 1 para Luana.

Emanuel Di Gioia: 2 para Luana y 1 para Danelik.

Tamara Paganini: 2 para La Bomba y 1 para Eduardo.

Eduardo Carrera: voto anulado por Daniela de Lucía, la última eliminada: 2 para Luana y 1 para Danelik.

image Nueva placa en Gran Hermano Generación Dorada.

Manuel Ibero: 2 para Danelik y 1 para Zunino.

Danelik Galazán: 2 para Juanicar y 1 para Eduardo.

Luana Fernández: 2 para Danelik y 1 para Juanicar.

Titi Tcherkaski: 2 para Danelik y 1 para Zunino.

Franco Zunino: 2 para Tamara y 1 para Juanicar.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Eduardo y 1 para Zunino.

Resultado final:

Danelik: 7

Tamara: 6

Eduardo: 4

Juanicar: 4

Zunino: 4

Luana: 3

Cinzia: 2

La Bomba: 2

Zilli : 2

Emanuel: 2