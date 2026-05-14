Cayó una banda que robaba autos en Lomas de Zamora: allanamientos en Banfield

Tras una serie de allanamientos en Banfield , desarticularon una banda dedicada al robo de autos en la zona sur del Conurbano bonaerense, principalmente en Lomas de Zamora . Hubo dos sospechosos detenidos y otras seis personas demoradas.

La investigación empezó a principios de marzo, luego de que un chofer de una aplicación de viajes denunció que varios delincuentes lo amenazaron con un arma para robarle su Ford Fiesta en el cruce de las calles Gowland y Lynch , en el límite de Banfield y Monte Chingolo .

Quedó filmado. Amenazó con un cuchillo para robar y lo detuvieron: allanamientos en Lomas y CABA

La víctima radicó la denuncia y el auto robado apareció abandonado poco después en la localidad de Temperley . Desde entonces, el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense quedó a cargo de la pesquisa.

Investigación y allanamientos en Banfield

Las tareas de inteligencia demostraron que los delincuentes eran parte de una banda que robaba autos en distintos puntos de Lomas de Zamora y localidades aledañas. Se supo que había varios domicilios vinculados a la organización, donde guardaban armas, y se logró identificar a los integrantes.

A partir de la evidencia recolectada, se solicitaron órdenes de allanamiento para objetivos en Banfield. En dichos procedimientos, fueron detenidos un joven de 24 años y un hombre de 34, acusados de integrar la banda delictiva. También aprehendieron a otras seis personas.

chaleco Chaleco incautado en los allanamientos.

La Policía incautó cinco armas de fuego, balas de distintos calibres, cargadores, un chaleco camuflado, herramientas de corte como palancas y corta candados, y teléfonos celulares. Se cree que esas armas habrían sido utilizadas para cometer los robos.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº19 y el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.