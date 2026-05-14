viernes 15 de mayo de 2026
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14 de mayo de 2026
Operativo policial.

Cayó una banda que robaba autos en Lomas de Zamora: allanamientos en Banfield

Se descubrió que cometían robos en Lomas y otras localidades aledañas. Hubo dos detenidos, varios demorados y armas de fuego incautadas.

Elementos incautados en los allanamientos en Lomas de Zamora..

Elementos incautados en los allanamientos en Lomas de Zamora..

Tras una serie de allanamientos en Banfield, desarticularon una banda dedicada al robo de autos en la zona sur del Conurbano bonaerense, principalmente en Lomas de Zamora. Hubo dos sospechosos detenidos y otras seis personas demoradas.

La investigación empezó a principios de marzo, luego de que un chofer de una aplicación de viajes denunció que varios delincuentes lo amenazaron con un arma para robarle su Ford Fiesta en el cruce de las calles Gowland y Lynch, en el límite de Banfield y Monte Chingolo.

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La víctima radicó la denuncia y el auto robado apareció abandonado poco después en la localidad de Temperley. Desde entonces, el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense quedó a cargo de la pesquisa.

arma
La banda cometía robos a mano armada en Lomas de Zamora.

La banda cometía robos a mano armada en Lomas de Zamora.

Investigación y allanamientos en Banfield

Las tareas de inteligencia demostraron que los delincuentes eran parte de una banda que robaba autos en distintos puntos de Lomas de Zamora y localidades aledañas. Se supo que había varios domicilios vinculados a la organización, donde guardaban armas, y se logró identificar a los integrantes.

A partir de la evidencia recolectada, se solicitaron órdenes de allanamiento para objetivos en Banfield. En dichos procedimientos, fueron detenidos un joven de 24 años y un hombre de 34, acusados de integrar la banda delictiva. También aprehendieron a otras seis personas.

chaleco
Chaleco incautado en los allanamientos.

Chaleco incautado en los allanamientos.

La Policía incautó cinco armas de fuego, balas de distintos calibres, cargadores, un chaleco camuflado, herramientas de corte como palancas y corta candados, y teléfonos celulares. Se cree que esas armas habrían sido utilizadas para cometer los robos.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº19 y el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

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