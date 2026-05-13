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13 de mayo de 2026
Educación.

Alfabetización en Lomas: convocan a vecinos para enseñar a leer y escribir

El Municipio lanzó un programa para capacitar a voluntarios que llevarán sus conocimientos a jóvenes y adultos que quieran terminar la primaria.

Vecinos y vecinas de Lomas pueden transformarse en alfabetizadores.

Vecinos y vecinas de Lomas pueden transformarse en alfabetizadores.

Para que más personas aprendan a leer y escribir, en Lomas de Zamora se lanzó un programa de alfabetización que convoca a voluntarios con ganas de transformar realidades desde la educación.

Alfabetización en Comunidad es el nombre de la iniciativa creada junto a la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ). "Es un programa para acompañar a vecinos y vecinas mayores de 18 años que quieran terminar la primaria. El próximo sábado comienza la capacitación en el Teatro del Municipio para quienes quieran sumarse a esta red de acompañamiento territorial", señaló la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

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El objetivo es armar una red de acompañamiento territorial con un equipo de voluntarios que, a lo largo del año, participarán de jornadas de alfabetización con jóvenes y adultos en espacios comunitarios de Fiorito, Santa Catalina, Santa Marta, Albertina, San José y Budge.

El programa incluye una capacitación gratuita de cuatro encuentros para aprender sobre las claves, estrategias y proceso de alfabetización. La primera jornada será este sábado 16 de mayo, a las 9, en el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262) y los interesados en sumarse tienen que llenar este formulario con sus datos. No es necesario ser docente para participar, solo hay que tener ganas de comprometerse y ayudar a transformar la vida de otros vecinos.

Entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas. A jardines de infantes, primarias y secundarias llegaron publicaciones de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

También organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.

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