Los detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa: "Terminaron a los corchazos"

Salieron a la luz detalles escándalos de la separación entre Pampita y Martín Pepa, a pesar de que la modelo había dicho solo que quería "estar sola". Mientras que Yanina Latorre se encargó de sacar todos los trapitos al sol.
Yanina Latorre reveló escandalosos detalles sobre la separación entre Pampita y Martín Pepa y aseguró que la separación no se dio en buenos términos.
Salieron a la luz detalles escándalos de la separación entre Pampita y Martín Pepa, a pesar de que la modelo había dicho solo que quería "estar sola". Mientras que Yanina Latorre se encargó de sacar todos los trapitos al sol.
"Pampita y Martín terminaron a los corchazos", leyó al aire sobre los mensajes que recibió. Según esa versión, la modelo habría insistido durante días para intentar recomponer la relación.
"Ella lo torturó con el teléfono: llamados, mensajes y audios. Él se la sacó de encima", continuó Yanina Latorre al compartir el contenido de esos chats.
Además, Yanina Latorre sostuvo que Martín Pepa se encuentra actualmente instalado en Londres y que su familia "está feliz y festeja la separación".
De acuerdo a lo que leyó la conductora, Pampita no habría aceptado la separación de inmediato. "Le decía que se iba a arrepentir, que no la deje y que lo intenten", detalló.
La conductora de SQP en América TV también aseguró que el empresario se mantuvo firme y que respondió "todo el tiempo, con un rotundo no".
"Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba a abajo", afirmó sobre los supuestos intercambios que habrían existido entre ambos después de la separación.
Yanina Latorre también dio detalles sobre la actualidad sentimental de Martín Pepa. "Él no tiene a nadie fijo, pero ya salió con una chica que conocía desde antes que a Carolina", leyó durante el programa. "La familia de Martín está feliz de que terminaron porque ella era como muy absorbente", agregó.