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13 de mayo de 2026
Se pudrió todo.

Los detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa: "Terminaron a los corchazos"

Yanina Latorre reveló escandalosos detalles sobre la separación entre Pampita y Martín Pepa y aseguró que la separación no se dio en buenos términos.

Pampita y Martín Pepa, separados.&nbsp;

Pampita y Martín Pepa, separados. 

"Pampita y Martín terminaron a los corchazos", leyó al aire sobre los mensajes que recibió. Según esa versión, la modelo habría insistido durante días para intentar recomponer la relación.

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"Ella lo torturó con el teléfono: llamados, mensajes y audios. Él se la sacó de encima", continuó Yanina Latorre al compartir el contenido de esos chats.

Además, Yanina Latorre sostuvo que Martín Pepa se encuentra actualmente instalado en Londres y que su familia "está feliz y festeja la separación".

De acuerdo a lo que leyó la conductora, Pampita no habría aceptado la separación de inmediato. "Le decía que se iba a arrepentir, que no la deje y que lo intenten", detalló.

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Pampita y Martin Pepa, separados.

Pampita y Martin Pepa, separados.

Más detalles de la separación de Pampita

La conductora de SQP en América TV también aseguró que el empresario se mantuvo firme y que respondió "todo el tiempo, con un rotundo no".

"Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba a abajo", afirmó sobre los supuestos intercambios que habrían existido entre ambos después de la separación.

Yanina Latorre también dio detalles sobre la actualidad sentimental de Martín Pepa. "Él no tiene a nadie fijo, pero ya salió con una chica que conocía desde antes que a Carolina", leyó durante el programa. "La familia de Martín está feliz de que terminaron porque ella era como muy absorbente", agregó.

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