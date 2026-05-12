martes 12 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
Se picó mal.

Moria Casán fulminó a Pampita: "Tiene más brotes que la soja"

Moria Casán se refirió a la separación de Pampita y Martín Pepa y recordó los históricos chispazos que tuvo con la modelo en ShowMatch.

Moria Casán, picante con Pampita.&nbsp;

Moria Casán, picante con Pampita. 

Moria Casán, con su chispa habitual, habló en su programa de El Trece de la reciente separación de Pampita y Martín Pepa y desempolvó las históricas peleas que tuvo con la modelo cuando ambas eran parte del staff de ShowMatch.

Luego de ver uno de los cruces que tuvo con la modelo, “La One” fue contundente con una polémica frase: “Ella tiene más brotes que la soja”.

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“Cada tanto saca temas de la galera y se victimiza. Seguís siendo la número uno, no hace falta que hables de cosas que no querés. Nadie la ataca. Piensan que lo que yo digo es un ataque, cuando nada que ver. En ese video me cuestionó por la nota que puse”, recordó Moria Casán sobre Pampita.

Fuerte revelación de Moria Casán

Moria Casán reveló que Pampita tiene una “personalidad violenta”: “La quiso atropellar a su mamá, agarró de los pelos a Isabel Macedo, después pasó lo de La China… tiene brotes. Todo esto lo vi en la prensa, no es que lo inventé yo”.

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Moria Casan, contra Pampita.

Moria Casan, contra Pampita.

“Yo cruzo la lanza por Pampita, porque ella defiende lo suyo”, defendió Gustavo Méndez sobre la infidelidad de Benjamín Vicuña con la China Suárez.

“Esto era show, nadie se fue a las manos, ninguna pelea se fue a algo más. Aunque a algunos sí les costó terapia”, confesó Moria Casán para cerrar el tema.

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