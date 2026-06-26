Temperley: un camión enganchó un cable, un colectivo casi arrastró un poste y dejó sin luz a los vecinos

Un camión se llevó por delante un cable en Temperley.

Un nuevo incidente con el tendido eléctrico volvió a generar este viernes preocupación entre los vecinos de San José, en Temperley, donde un camión enganchó un cable que se encontraba a baja altura y, segundos después, un colectivo que circulaba detrás terminó de arrastrarlo, provocando la caída de un poste y un corte del suministro eléctrico en la zona.

Según informaron testigos a La Unión, el hecho ocurrió sobre Pío Collivadino al 650, donde los vecinos registraron la secuencia y advirtieron sobre el riesgo que representó la situación, tanto para automovilistas como para peatones.

"Primero el camión enganchó un cable, quedó bajo, y atrás el colectivo lo arrastró y tiró el poste y ahora estamos sin luz", explicó uno de los vecinos afectados por el corte de luz, que esperaba la intervención de personal de Edesur para reparar los daños y restablecer el servicio.

Al igual que la vez anterior, el episodio requiró el corte de tránsito de vehículos en la zona, debido a la presencia del cable en la vía pública.

Corte de luz (1) La caída del cable provocó el corte de luz en Temperley. Corte de luz en Temperley El episodio anterior ocurrió el martes pasado en Collivadino al 400, a menos de 300 metros del lugar del incidente de esta mañana, donde otro cable de alta tensión había caído sobre la calle. En aquella oportunidad, el hecho obligó a cortar el tránsito, dejó sin luz a varias cuadras y derivó en la suspensión de clases en escuelas de la zona hasta que personal especializado logró neutralizar el peligro.

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