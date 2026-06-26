viernes 26 de junio de 2026
Escribinos
26 de junio de 2026
Incidente.

Temperley: un camión enganchó un cable, un colectivo casi arrastró un poste y dejó sin luz a los vecinos

Ocurrió sobre Pío Collivadino al 650, en el barrio San José, a menos de 300 metros de donde días atrás había caído un cable de alta tensión.

Un camión se llevó por delante un cable en Temperley.

Un camión se llevó por delante un cable en Temperley.

Un nuevo incidente con el tendido eléctrico volvió a generar este viernes preocupación entre los vecinos de San José, en Temperley, donde un camión enganchó un cable que se encontraba a baja altura y, segundos después, un colectivo que circulaba detrás terminó de arrastrarlo, provocando la caída de un poste y un corte del suministro eléctrico en la zona.

Según informaron testigos a La Unión, el hecho ocurrió sobre Pío Collivadino al 650, donde los vecinos registraron la secuencia y advirtieron sobre el riesgo que representó la situación, tanto para automovilistas como para peatones.

Lee además
Gustavo Sylvestre, Martín Fierro de Oro del Cable. 
Ceremonia de APTRA.

Gustavo Sylvestre ganó el Martin Fierro de Oro de Cable 2025
un camion arrastro cables en santa catalina y se electrocuto un obrero
Terrible.

Un camión arrastró cables en Santa Catalina y se electrocutó un obrero

"Primero el camión enganchó un cable, quedó bajo, y atrás el colectivo lo arrastró y tiró el poste y ahora estamos sin luz", explicó uno de los vecinos afectados por el corte de luz, que esperaba la intervención de personal de Edesur para reparar los daños y restablecer el servicio.

Al igual que la vez anterior, el episodio requiró el corte de tránsito de vehículos en la zona, debido a la presencia del cable en la vía pública.

Corte de luz (1)
La ca&iacute;da del cable provoc&oacute; el corte de luz en Temperley.

La caída del cable provocó el corte de luz en Temperley.

Corte de luz en Temperley

El episodio anterior ocurrió el martes pasado en Collivadino al 400, a menos de 300 metros del lugar del incidente de esta mañana, donde otro cable de alta tensión había caído sobre la calle.

En aquella oportunidad, el hecho obligó a cortar el tránsito, dejó sin luz a varias cuadras y derivó en la suspensión de clases en escuelas de la zona hasta que personal especializado logró neutralizar el peligro.

Temas
Seguí leyendo

Gustavo Sylvestre ganó el Martin Fierro de Oro de Cable 2025

Un camión arrastró cables en Santa Catalina y se electrocutó un obrero

Vecinos denuncian ante Edesur que un cable de alta tensión está matando palomas

Agilizan el tránsito en Lomas con arreglos sobre la avenida Alsina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los barrios de Lomas se tiñen de celeste y blanco.
Vamos por la cuarta.

Mundial en Comunidad: Lomas celebra la pasión por la Selección Argentina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Falleció Ernestina Pais a los 54 años. 
Tristeza.

Falleció Ernestina Pais: su auto fue arrollado por el tren en San Isidro