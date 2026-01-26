Denuncian a Edesur que un cable de alta tensión está matando palomas en Lomas de Zamora.

Un cable de alta tensión de la empresa Edesur estaría generando inconveniente y riesgos en Lomas de Zamora Este. En las últimas horas, un grupo de vecinos denunció que "caen palomas muertes" luego de entrar en contacto con ese cable, a la altura de Nicora al 100.

"Llego un lorito a mi casa y quería entrar por la puerta del patio. Uno de mis perros lo corrió. Ahí me di cuenta que tenía aparentemente las plumas más grandes cortadas. No lo ví volar", contó un vecino respecto a las consecuencias del cable de luz. Al rato, el ave falleció.

Otro vecino denunció que otra paloma chocó contra el cable de tensión y "se escuchó una explosión". "Hubo un apagón y volvió la luz al toque", añadió.

"Eso es peligroso. En especial cuando llueve. El agua toca tierra y hace contacto. El que toca el árbol o el poste y parado en el piso hace tierra y chau. Es urgente, puede ser un ave, una mascota o persona", añadieron.

En las últimas horas los vecinos hicieron la denuncia ante Edesur y esperan una pronta respuesta.

