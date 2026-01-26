lunes 26 de enero de 2026
Escribinos
26 de enero de 2026
Alerta.

Denuncian a Edesur que un cable de alta tensión está matando palomas en Lomas de Zamora

Los vecinos señalan que el peligro puede aumentar si se larga a llover porque podría conducir la corriente hacia cualquier transeúnte u otro animal.

Denuncian a Edesur que un cable de alta tensión está matando palomas en Lomas de Zamora.

Denuncian a Edesur que un cable de alta tensión está matando palomas en Lomas de Zamora.

"Llego un lorito a mi casa y quería entrar por la puerta del patio. Uno de mis perros lo corrió. Ahí me di cuenta que tenía aparentemente las plumas más grandes cortadas. No lo ví volar", contó un vecino respecto a las consecuencias del cable de luz. Al rato, el ave falleció.

Otro vecino denunció que otra paloma chocó contra el cable de tensión y "se escuchó una explosión". "Hubo un apagón y volvió la luz al toque", añadió.

"Eso es peligroso. En especial cuando llueve. El agua toca tierra y hace contacto. El que toca el árbol o el poste y parado en el piso hace tierra y chau. Es urgente, puede ser un ave, una mascota o persona", añadieron.

En las últimas horas los vecinos hicieron la denuncia ante Edesur y esperan una pronta respuesta.

Temas

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Charly García y León Gieco. 
Dos grandes.

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital