Vecinos de Canning y San Vicente marcharon hacia Edesur por los cortes de luz

Decenas de vecinos se movilizaron hacia una oficina de Edesur para dar a conocer su disconformidad con el servicio.

La ola de cortes de luz parece no dar tregua durante el verano y, en este caso, fueron nuevamente los vecinos de Canning y San Vicente quienes se reunieron ayer en una de las oficinas de Edesur del distrito para protestar debido al mal funcionamiento de la energía eléctrica en distintos barrios.

El punto de encuentro de la movilización fue la oficina de Edesur que se encuentra situada en la intersección de las calles Nicandro Rodríguez y Mariano Moreno (San Vicente). Más de 40 vecinos que residen en barrios cerrados y urbanizaciones abiertas se agruparon para exponer distintos problemas que los afectan directamente todos los días: microcortes, cortes prolongados de varias horas y baja tensión son algunas de las fallas que presenta el servicio eléctrico que es brindado por la empresa privada.

No los detuvo ni el calor. Cansados de los cortes, vecinos de Canning y San Vicente salieron a la calle contra Edesur

Elena , residente del barrio San Lucas, estuvo presente en la convocatoria y le contó al Diario La Unión que el reclamo fue “pacífico y sin violencia”, aunque varios vecinos llegaron a lanzar insultos debido a la desesperante situación. “Estamos cansados de esto. Incluso muchos hogares sufrieron cortes de luz durante el 31 de diciembre y el 1º de enero”, admitió.

Vecinos de Canning y San Vicente, unidos en busca de una solución por parte de la empresa a cargo de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en zona Sur.

Estamos cansados de esto. Incluso muchos hogares sufrieron cortes de luz durante el 31 de diciembre y el 1º de enero Estamos cansados de esto. Incluso muchos hogares sufrieron cortes de luz durante el 31 de diciembre y el 1º de enero

Agostina, vecina del Barrio Principado de San Vicente, se sumó a la charla y contó que, durante la marcha y luego de mucho insistir, lograron que los empleados de Edesur les permitieran a todos los presentes firmar un libro de quejas para dejar asentado los problemas recurrentes que soportan a diario en sus viviendas, los cuales los llevan a buscar alternativas costosas como la compra de generadores o la colocación de paneles solares.

d02c1bb8-c620-4912-a77f-e67a3aa3e89e Varios damnificados lograron firmar el libro de quejas en la oficina de Edesur.

“Se supone que esas quejas del libro luego llegarán al Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Además, se logró pactar una reunión para la semana que viene con el jefe técnico para seguir exponiendo esta problemática y lograr una solución que beneficie a los vecinos”, agregó.

Se supone que esas quejas del libro luego llegarán al Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Además, se logró pactar una reunión para la semana que viene con el jefe técnico para seguir exponiendo esta problemática y lograr una solución que beneficie a los vecinos Se supone que esas quejas del libro luego llegarán al Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Además, se logró pactar una reunión para la semana que viene con el jefe técnico para seguir exponiendo esta problemática y lograr una solución que beneficie a los vecinos

El Diario La Unión logró comunicarse con voceros de la compañía, quienes admitieron que están al tanto de los reclamos de los vecinos y se encuentran “en contacto con los municipios y la asociación que nuclea a los barrios cerrados para trabajar en conjunto”.

“Es una zona en la que hay inversión constante al igual que en resto de la red, y donde se llevan adelante tareas de mantenimiento y de poda. Hubo un crecimiento demográfico muy fuerte en los últimos años, pero seguiremos trabajando para encontrar la mejor solución para cada realidad en los próximos días, analizando obras para sumar potencia en la zona”, concluyeron.