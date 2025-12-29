lunes 29 de diciembre de 2025
Advertencia.

AySA pide cuidar el agua ante la ola de calor y los cortes de luz

La empresa AySA envió un comunicado para pedirle a la gente "el uso racional" de agua cuya distribución se puede ver afectada por los cortes de luz.

Los cortes de luz pueden afectar la distribución del agua.

Frente a la ola de calor y al aumento de las temperaturas extremas pronosticadas para los próximos días, y a raíz de los constantes cortes de luz que los vecinos sufren en distintas partes de Lomas de Zamora, AySA emitió un comunicado en el que pide a sus usuarios realizar un "uso racional y responsable del agua potable", a fin de garantizar la prestación de este servicio esencial en toda el área de concesión.

En el texto aclararon que el sistema de provisión de agua potable y de desagües cloacales se encuentra estrechamente vinculados al suministro de energía eléctrica. En este sentido, durante jornadas de altas temperaturas donde se incrementa el consumo eléctrico, si ocurren variaciones de tensión o cortes de energía, pueden afectar a nuestro sistema producción y distribución.

"Por este motivo, sin limitar el consumo básico necesario para la alimentación y la higiene personal, es imprescindible adoptar hábitos que eviten el derroche de este recurso, priorizando su uso para actividades esenciales. El uso innecesario de agua puede reducirse prestando atención a determinadas acciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades de agua", pidieron.

Además, AySA recuerda que la instalación de un tanque cisterna y de reserva domiciliaria permite garantizar el suministro continuo frente a eventos de variación de presión en la red, ya que al poder almacenar mayor volumen de agua se asegura la disponibilidad del recurso ante eventualidades en el servicio.

Cómo comunicarse con AySA

Ante cualquier duda, se puede escribir al WhatsApp: 11-5984-5794. Además, los vecinos pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram: @aysa.oficial y en Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

