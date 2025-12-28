En medio del calor extremo, en Lomas de Zamora instalaron un puesto de salud y de hidratación

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor. Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Cientos de vecinos se acercaron este sábado a tomarse la presión y también a recibir su botella de agua para hacerle frente a las temperaturas. También les informaron a los vecinos cuáles son los riesgos del calor y cómo cuidarse, y los nuevos servicio de salud del Municipio a través de Telemedicina Lomas, un sistema gratuito que le permite a la comunidad realizar consultas médicas de forma virtual.

La plataforma está destinada a personas que residan en el Municipio y se puede acceder las 24h desde cualquier dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono, con servicios de pediatría, clínica médica y médico familiar

Mucho movimiento en Lomas a pesar del calor Algunos vecinos estaban en la calle trabajando, algunos comprando regalos de fin de año que quedaron pendientes y muchos otros cambiando regalos, mientras que los comerciantes reponían stock. “Es necesario cuidarse porque son varios días de mucha temperatura y los que trabajamos en la calle sabemos de qué se trata”, remarcó Luis Canario, trabajador de una aplicación de entrega de pedidos.

En el AMBA rige alerta amarilla por calor extremo, por lo tanto se aconseja una hidratación constante, usar ropa clara y liviana, no exponerse al sol de 11 a 16. Ante una emergencia, los vecinos de Lomas pueden comunicarse al 11 2497 5663.

