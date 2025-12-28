domingo 28 de diciembre de 2025
Escribinos
28 de diciembre de 2025
Prevención.

En medio del calor extremo, en Lomas de Zamora instalaron un puesto de salud y de hidratación

En pleno centro de Lomas de Zamora, el Municipio hizo controles de presión y entregó agua a los vecinos que sufrían el calor.

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Cientos de vecinos se acercaron este sábado a tomarse la presión y también a recibir su botella de agua para hacerle frente a las temperaturas. También les informaron a los vecinos cuáles son los riesgos del calor y cómo cuidarse, y los nuevos servicio de salud del Municipio a través de Telemedicina Lomas, un sistema gratuito que le permite a la comunidad realizar consultas médicas de forma virtual.

Lee además
Un hombre abandonó a un perro a horas de los festejos de Navidad.
Video.

Crueldad en Navidad: escracharon a un hombre que abandonó a un perro en Lomas de Zamora
vecinos de lomas retuvieron un movil de edesur: estamos cansados
Desbordados.

Vecinos de Lomas retuvieron un móvil de Edesur: "Estamos cansados"

image
Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

La plataforma está destinada a personas que residan en el Municipio y se puede acceder las 24h desde cualquier dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono, con servicios de pediatría, clínica médica y médico familiar

Mucho movimiento en Lomas a pesar del calor

Algunos vecinos estaban en la calle trabajando, algunos comprando regalos de fin de año que quedaron pendientes y muchos otros cambiando regalos, mientras que los comerciantes reponían stock. “Es necesario cuidarse porque son varios días de mucha temperatura y los que trabajamos en la calle sabemos de qué se trata”, remarcó Luis Canario, trabajador de una aplicación de entrega de pedidos.

En el AMBA rige alerta amarilla por calor extremo, por lo tanto se aconseja una hidratación constante, usar ropa clara y liviana, no exponerse al sol de 11 a 16. Ante una emergencia, los vecinos de Lomas pueden comunicarse al 11 2497 5663.

image
Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.

Temas
Seguí leyendo

Crueldad en Navidad: escracharon a un hombre que abandonó a un perro en Lomas de Zamora

Vecinos de Lomas retuvieron un móvil de Edesur: "Estamos cansados"

Calor extremo en el AMBA para la próxima semana

El Parque de Lomas, el corazón verde de la ciudad que nació a mediados de los 60

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Las clases serán de lunes a viernes.
Para todas las edades.

Darán talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Willy Banks, el controversial influencer norteamericano, dijo que es hinchas de Banfield.
Inesperado.

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks