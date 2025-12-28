Lomas de Zamora: darán talleres gratuitos de verano en los centros culturales

A través del programa Gobierno de la Comunidad en Verano , el Municipio dictará talleres gratuitos en los centros culturales de Lomas de Zamora para vecinos de todas las edades.

Desde el lunes 5 de enero comenzarán las propuestas artísticas y clases pensadas para el ejercicio físico y la relajación. En El Ceibo , ubicado sobre la calle Rincón 565 de Banfield , habrá danzas clásicas, guitarra, técnicas de tango, artes plásticas, porcelana fría, pintura en tela y taller literario.

En Banfield también funciona el Centro Cultural Darragueira , que está sobre la calle Darragueira 275 . Allí ofrecerán jazz, rock, guitarra, artes plásticas, porcelana fría, pintura en tela y un taller de uso de celulares para adultos mayores.

Por su parte, el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653) tendrá clases de tango, clásico, jazz, peluquería y trenzas, gimnasia, pintura en tela, taichi, urbano, artes plásticas, samba brasilera, ritmo infantiles y teatro.

Mientras que en el Centro Cultural de Fiorito (Recondo 1466) ofrecerán cursos de guitarra, artes plásticas, zumba, yoga, rock, samba brasilera, danzas clásicas, pintura en tela y porcelana fría.

Y en el Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) habrá encuentros de canto, artes plásticas, guitarra, urbano, tango, folklore y danza clásica. Para participar en cualquiera de los talleres, los vecinos tienen que acercarse durante los días y horarios que se desarrollan las clases en cada uno de los espacios. La grilla completa está en las redes de Cultura Lomas.

Actividades ambientales de verano

Otra de las propuestas para el verano son las actividades ambientales gratuitas en los parques de distintos barrios y en la Reserva Santa Catalina. Talleres de huertas, plantas nativas, alimentación saludable, forestaciones, salida de observación de bichos y visitas guiadas nocturnas son algunas de las opciones para la comunidad. En el Instagram de Ambiente Lomas pueden consultar los días y anotarse a cada actividad.