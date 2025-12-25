jueves 25 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025
Gratuitos.

En Lomas, Libremente lanzó la inscripción a los cursos y talleres de verano

Durante enero y febrero ofrecerán opciones para vecinos de todas las edades. También habrá un escenario abierto y emprendimientos.

Muchas opciones para disfrutar del verano en un espacio histórico de Lomas.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora lanzó la inscripción a los talleres gratuitos de verano que se dictarán en la sede de la calle Alem 855.

Durante enero y febrero, los vecinos podrán sumarse a las clases de yoga, percusión para jóvenes y adultos, baile aeróbico, expresión corporal, miniaturas en crochet, hacemos alfombras con tufting, historias del tango, termofusión artística, inglés, colgantes de tela, actividades lúdicas para adultos, escenario emergente, guitarra, activamente y cuentos en escena.

Para anotarse, hay que llamar al 7505-2276 o escribir a la cuenta de Instagram. Las personas que vayan a Libremente también tendrán la posibilidad de conocer los emprendimientos de comidas (lunes a viernes, de 9 a 15), la feria americana (martes a viernes, de 10 a 13, y los sábados, de 13 a 18) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).

Los artistas interesados en sumarse a la propuesta deben comunicarse al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-5176-2001 o escribir al Instagram.

Un espacio inclusivo con mucha historia en Lomas de Zamora

Unas 300 personas participan todos los meses de los diferentes talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.

Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

