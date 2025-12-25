Atropelló y mató a su amigo en Temperley: designaron el tribunal que lo juzgará

El juicio será desarrollado en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Las autoridades judiciales designaron a los jueces que juzgarán a Braian Javier Mendieta , el hombre que atropelló y mató a su amigo en el barrio San José de Temperley , tras una discusión ocurrida el 2 de agosto pasado, que terminó en un brutal asesinato.

Fuentes oficiales informaron a La Unión que será el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora el que estará a cargo del juicio por el crimen. Sin embargo, todavía no hay una fecha para el inicio de los debates.

Días atrás, los mismos voceros confiaron que la investigación había sido elevada a la siguiente instancia, por pedido de la UFI 19 de Lomas, a cargo de la causa. En primera instancia, había requerido la prisión preventiva para que el imputado siga tras las rejas .

Para los investigadores, Mendieta, conocido con el apodo de "El Colo", embistió al joven de 25 años que perdió la vida, producto de un fuerte golpe en la cabeza y lesiones internas.

Todo habría comenzado cuando ambos discutieron mientras tomaban bebidas alcohólicas. El intercambio de palabras subió de tono, hasta que el presunto homicida decidió irse, aunque luego regresó.

Tribunales de Lomas de Zamora El hombre que atropelló y mató a su amigo será juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El sujeto procesado se subió a su Peugeot 206, aceleró y atropelló a su amigo desde atrás. El violento impacto provocó que la víctima muriera en el instante, en el cruce de las calles El Trébol y Defensa.

Los vecinos llamaron al 911 y así llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 6ª de San José, junto con una ambulancia. El personal de salud constató la muerte del joven de 25 años producto de un fuerte golpe en la cabeza y lesiones internas.

El agresor se había escapado del lugar a pie, dejando su auto abandonado a pocos metros del lugar del crimen. Sin embargo, gracias a un rápido operativo cerrojo en la zona, los policías lograron capturar al presunto asesino a pocas cuadras, quedando imputado por "homicidio simple".

La fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad del barrio para poder constatar con imágenes cómo fue la secuencia del brutal asesinato. En principio, sólo se sabe que la víctima conocía al acusado desde hacía varios años y que solían reunirse frecuentemente. Con las pruebas reunidas, exigió que la causa sea elevada a juicio.