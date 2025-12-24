Temperley: atacaron a balazos a una mujer que perdió la pierna y van a juicio

La Justicia de Lomas de Zamora determinó que tres jóvenes irán a juicio por atacar a balazos a una mujer durante un intento de robo ocurrido en febrero en la localidad de Temperley . La víctima había perdido una pierna.

Los tres sospechosos habían sido detenidos por participar de un violento robo a una señora de 45 años, en el cruce de la avenida Eva Perón (ex Pasco) y General Acha . Aquel día, la víctima regresaba con sus hijos y cuando bajó de su auto para entrar a su casa, fue sorprendida por un grupo de motochorros. Tras un breve forcejeo, uno de ellos le disparó en la pierna .

La mujer quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo y luego la derivaron al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. Su pierna quedó tan lastimada que tuvieron que amputársela. Por el hecho fueron detenidos cuatro sospechosos.

La Justicia de Garantías de Lomas de Zamora hizo lugar al pedido de elevación a juicio oral contra tres de los acusados . De esta manera, serán juzgados el año próximo, después de la feria judicial, en una fecha a determinar. Además, resta definir cuál será el tribunal que se hará cargo del juicio.

Los tres jóvenes quedaron imputados por los delitos de “tentativa de robo” y “homicidio en grado de tentativa”.

Fuentes oficiales del caso indicaron a La Unión que dos de los acusados que prestaron declaración se desligaron del hecho, y aseguraron que "no tuvieron nada que ver", mientras que el tercero apuntó directamente contra el menor que los acompañaba: "Él fue el que disparó".

El presunto agresor, inimputable

Junto a los tres acusados había un cuarto delincuente que tenía 15 años al momento del hecho. Había sido arrestado en Bernal poco después del hecho. Sin embargo, quedó apartado del proceso judicial.

La fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil interviniente declaró no punible al adolescente, ya que era (y sigue siendo) menor de edad. En consecuencia, se ordenó su excarcelación, pese a que los investigadores le atribuían el disparo que hirió a la víctima. De esta manera, la causa siguió contra los otros tres detenidos.